Il 70% delle auto sarà con motore a combustione anche dopo il 2035

La prospettiva di un "tutto elettrico" sembra essere svanita un po' ovunque nel mondo. Forse soltanto in Cina - principale fabbricatore mondiale di elettriche - si continua a ritenere la propulsione a elettroni come l'unica strada percorribile per il futuro della mobilità, privata e non. In Europa e, ancor di più, negli Stati Uniti d'America, il contrordine (parziale, per ora) ha avuto un effetto dirompente soprattutto tra costruttori e fornitori che hanno dovuto riorganizzare le proprie strategie di crescita e sviluppo.

Per Bosch c'è ancora vita

I motori a combustione interna, dunque, non sembrano destinati a un'estinzione né nel medio né nel lungo periodo. A esserne convinta è Bosch, leader indiscussa in componenti per automotive, secondo cui il 70% delle automobili circolanti in Nord America, dopo il 2035, continuerà a bruciare carburante. Probabilmente in forma ibrida o come range extender ma la loro carriera - in ogni caso - non s'interromperà.

Una parte di elettriche

Un'indiretta ammissione delle circostanze anticipate da Bosch arriva da alcuni costruttori. Ford ha annunciato che la linea di Pick-up Lighting passerà dal solo elettrico a una forma di ibrido con range extender. Scout - la divisione fuoristrada di Volkswagen, che opera nei soli USA - produrrà una linea di veicoli che, a lato dell'offerta elettrica, avranno un motore a combustione come generatore. In un modo o nell'altro, i motori resteranno nei paraggi ancora per un po', con le elettriche che rappresenteranno comunque una parte importante del parco veicoli. Circa il 30% del totale, secondo Bosch.