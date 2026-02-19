Edizioni speciali La Microlino "marchiata" Porsche

Gli appassionati di motorsport, non possono non riconoscere la livrea che tra gli anni '60 e '70 accese gli animi sui circuiti di tutto il mondo. Quando Porsche con la 917k dominava la 24 Ore di Le Mans entrando nella leggenda degli sport motoristici. Sebbene la sua inconfondibile veste grafica turchese e arancione con logo "Gulf" abbia trovato applicazioni ovunque (anche lontano dal mondo motori), una microcar così personalizzata non si era mai vista. La vettura in questione è una Microlino: compatissima utilitaria (è lunga soltanto 2,5 metri) elettrica equipaggiata con un motore 12,4 kW che le permette di raggiungere i 90 km/h di velocità massima. L'autonomia è di circa 200 km con un pieno di elettricità e si può guidare a partire dai 16 anni. Il progetto e la proprietà sono svizzeri, ma l'azienda produce nello stabilimento La Loggia vicino a Torino, ed è dunque un prodotto made in Italy al 100%