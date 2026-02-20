Tennis: Atp Rio de Janeiro, Berrettini ai quarti di finale

20 Feb 2026 - 11:29

Matteo Berrettini batte in rimonta Dusan Lajovic per 3-6, 6-4, 6-2 e diventa il secondo italiano dopo Fabio Fognini con almeno due quarti all'attivo al torneo Atp di Rio de Janeiro. Forte di un record di 24 vittorie e 5 sconfitte sulla terra battuta dall'inizio della stagione 2023, Berrettini affronterà per la prima volta il 21enne Ignacio Buse (91 ATP), che ha sorpreso 5-7, 6-3, 6-4 il beniamino di casa Joao Fonseca (38) diventando il primo peruviano a raggiungere i quarti di finale di un ATP 500. 

