Rugby, Sei Nazioni U20: aperta biglietteria per edizione 2026

La Federazione italiana rugby, in collaborazione con Benetton Rugby, ha ufficializzato l'apertura della biglietteria per le gare interne dell'Italia U20 nel Sei Nazioni Maschile U20 2026. Gli Azzurrini torneranno nella consueta cornice dello Stadio Comunale di Monigo, a Treviso, per disputare i due incontri casalinghi del Torneo, tutti programmati in orario serale, che li vedranno opposti a Scozia e Inghilterra. TicketOne, ticketing partner ufficiale di Fir, sarà il canale di riferimento per l'acquisto dei biglietti.