Tesla non è più interessata alle auto

Il ridimensionamento della gamma e gli investimenti di Elon Musk lasciano intendere un futuro incerto per il marchio

di Tommaso Marcoli
16 Feb 2026 - 11:04
Dopo la decisione di riorganizzare l'offerta di veicoli cancellando Model S e Model X, vien da chiedersi quale sarà il futuro di Tesla. Potremmo essere di fronte a un cambio di prospettiva senza precedenti per chi - di fatto - ha reso l'automobile elettrica cool. L'arrivo nel 2012 della prima ammiraglia trasferì il concetto di smartphone su quattro ruote: aggiornamenti da remoto, ecosistema di ricarica proprietario, connettività avanzata. Tesla aveva creato il Software-Defined Vehicle.
Intelligenza artificiale
La tecnologia corre veloce e dal Software si passa all'intelligenza artificiale in un battito di ciglia. Le automobili del futuro saranno governate da supercomputer capaci di prendere decisioni al posto degli automobilisti: la guida autonoma a cui Elon Musk aspira e in cui investe. Il modello da 25 mila dollari - promesso e ripromesso - è stato cancellato in favore del robotaxi e la feroce concorrenza nel settore delle elettriche (ormai le producono tutti) sembra aver eroso il vantaggio competitivo del marchio texano.
Conti in rosso
Progetti futuribili a parte, Tesla è in seria difficoltà. La gamma è invecchiata e dal 2020 - dopo la Model Y - non ci sono ingressi di nuovi modelli di massa. L'esposizione politica di Musk ha danneggiato la reputazione del marchio, soprattutto in Europa dove nel 2025 ha registrato un -28%. Negli ultimi dodici mesi, i ricavi sono calati del 3%, l'utile è precipitato (-46%) e le consegne si sono fermate a 1,6 milioni (-9%). Sebbene gli evidenti dati negativi, Tesla è più interessata ai robot e all'IA che alle automobili.
Tra robot e software
L'uscita di scena di Model S e Model X (senza eredi) lascia vuoto lo stabilimento di Fremont. Come noto, l'impianto sarà riconvertito per la produzione dei robot Optimus: umanoidi equipaggiati con IA. A sviluppare il software sarà xAI, società di Elon Musk nella quale Tesla ha appena investito 2 miliardi di dollari. Non essendo più leader indiscussa nel segmento elettrico (BYD l'ha ormai superata), la decisione di dirottare le risorse su robotica e intelligenza artificiale lascia intendere la volontà di riorganizzare Tesla in una società di servizi tecnologici. Potrebbe essere un'idea geniale, o l'inizio di un declino irreversibile. 

