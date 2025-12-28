Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 31
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

cover girl

Carolina Marín dice basta: "Nel 2026 lascio i social, sono crollata"

La stella del badminton Carolina Marín annuncia l'addio ai social media dal 2026 per tutelare la salute mentale

28 Dic 2025 - 07:30
31 foto

La campionessa spagnola di badminton, Carolina Marín, ha annunciato un drastico addio ai social media a partire dal 2026. Nel suo ultimo messaggio dell'anno, l'atleta ha ammesso di aver raggiunto un punto di rottura ("collassata"), decidendo di isolarsi per tutelare la propria salute mentale. Pur confermando lo stop, Marín ha ringraziato i fan per la straordinaria empatia e il sostegno ricevuti dopo aver condiviso pubblicamente le sue fragilità.

Ultime gallery

40

Gisele Bündchen dimentica Tom Brady: matrimonio in gran segreto e per pochi intimi

31

Carolina Marín dice basta: "Nel 2026 lascio i social, sono crollata"

49

CR7 e Georgina, che regalo di Natale: due ville da 8 milioni

33

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

89

Valentina Vignali si sposa con Fabio Stefanini... in tuta!

25

Loredana spinge Adeyemi lontano da Dortmund: vuole una capitale europea

60

Le ferie, la fede, i figli: 3 indizi fanno una prova, Morata-Campello "separati in casa"

20

Joe Gomez tentato dal Milan, la sua Tamara Tia in attesa

40

Gisele Bündchen dimentica Tom Brady: matrimonio in gran segreto e per pochi intimi

I più visti di Cover Girl

Valentina Vignali si sposa con Fabio Stefanini... in tuta!

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

CR7 e Georgina, che regalo di Natale: due ville da 8 milioni

Le ferie, la fede, i figli: 3 indizi fanno una prova, Morata-Campello "separati in casa"

Loredana spinge Adeyemi lontano da Dortmund: vuole una capitale europea

Gisele Bündchen dimentica Tom Brady: matrimonio in gran segreto e per pochi intimi