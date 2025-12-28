Carolina Marín dice basta: "Nel 2026 lascio i social, sono crollata"

La campionessa spagnola di badminton, Carolina Marín, ha annunciato un drastico addio ai social media a partire dal 2026. Nel suo ultimo messaggio dell'anno, l'atleta ha ammesso di aver raggiunto un punto di rottura ("collassata"), decidendo di isolarsi per tutelare la propria salute mentale. Pur confermando lo stop, Marín ha ringraziato i fan per la straordinaria empatia e il sostegno ricevuti dopo aver condiviso pubblicamente le sue fragilità.