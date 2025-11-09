Ferrari, dal ritorno nelle hypercar alla vittoria del mondiale WEC

Le Mans: la rinascita sulla pista del mito

Il cuore della riscossa batte forte sul Circuit de la Sarthe. Qui, dove le leggende vengono consacrate, Ferrari ha centrato tre vittorie consecutive che hanno ridato al Cavallino la consapevolezza di appartenere all’élite dell’endurance mondiale. Le Mans è stata l’alba di una nuova era.

La protagonista delle vittorie

Vettura ibrida, costruita attorno a un telaio sofisticato e a una gestione elettronica impeccabile, la 499 P è stata sviluppata con un approccio quasi ossessivo. Alleggerire ogni grammo, affinare ogni flusso aerodinamico, elevare la performance senza sacrificare l'affidabilità.La sigla “P”, come Prototipo, è un ritorno al linguaggio delle Ferrari da battaglia degli anni d’oro. Ma c’è la capacità di adattarsi, di resistere per ore a un ritmo impossibile per chiunque altro.

Una squadra forgiata nella battaglia

Sviluppo instancabile, strategia lucida, nervi d’acciaio. La 499P è cresciuta gara dopo gara, insieme a un team che non ha mai perso la fiducia nei propri mezzi. Ogni tappa del Mondiale ha temprato un gruppo che oggi può dirsi campione con merito.

Il Mondiale: un cerchio che si chiude… per aprirne un altro

La conquista dei due titoli iridati non è la fine del viaggio, ma una ripartenza. Il Cavallino torna a comandare l’endurance e lo fa con una vettura ancora giovanissima e un trio campione del mondo pronto a scrivere nuovi capitoli. La Ferrari è tornata dove la sua storia aveva iniziato a brillare. E questa vetta, oggi riconquistata, non sembra affatto il punto di arrivo.