Motorsport

Ferrari, dal ritorno nelle hypercar alla vittoria del mondiale WEC

Dopo tre trionfi consecutivi a Le Mans, la Ferrari completa la sua rinascita nel Mondiale endurance conquistando in Bahrain i titoli Costruttori e Piloti con Pier Guidi, Calado e Giovinazzi: una vittoria che riporta il Cavallino al vertice della classe regina

di Redazione Drive Up
09 Nov 2025 - 10:15
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ferrari conclude il FIA WEC 2025 da regina assoluta, conquistando i titoli mondiali Costruttori e Piloti con il trio formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Un traguardo che, come sottolinea il Presidente John Elkann, “ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un sogno, l’apice di un percorso iniziato nel 2022, quando abbiamo deciso di tornare a competere nella classe regina delle competizioni Endurance. Un percorso che ci ha visto trionfare per tre volte consecutive a Le Mans e che oggi ci permette di celebrare non solo due titoli mondiali, ma soprattutto la forza di una squadra che ha saputo lavorare come un corpo unico affrontando le tante difficoltà dell’Endurance con l’umiltà di imparare e migliorare sempre.”

Ferrari campione del mondo WEC, la storia dietro il successo

Le Mans: la rinascita sulla pista del mito
Il cuore della riscossa batte forte sul Circuit de la Sarthe. Qui, dove le leggende vengono consacrate, Ferrari ha centrato tre vittorie consecutive che hanno ridato al Cavallino la consapevolezza di appartenere all’élite dell’endurance mondiale. Le Mans è stata l’alba di una nuova era.
La protagonista delle vittorie
Vettura ibrida, costruita attorno a un telaio sofisticato e a una gestione elettronica impeccabile, la 499 P è stata sviluppata con un approccio quasi ossessivo. Alleggerire ogni grammo, affinare ogni flusso aerodinamico, elevare la performance senza sacrificare l'affidabilità.La sigla “P”, come Prototipo, è un ritorno al linguaggio delle Ferrari da battaglia degli anni d’oro. Ma c’è la capacità di adattarsi, di resistere per ore a un ritmo impossibile per chiunque altro.
Una squadra forgiata nella battaglia
Sviluppo instancabile, strategia lucida, nervi d’acciaio. La 499P è cresciuta gara dopo gara, insieme a un team che non ha mai perso la fiducia nei propri mezzi. Ogni tappa del Mondiale ha temprato un gruppo che oggi può dirsi campione con merito.
Il Mondiale: un cerchio che si chiude… per aprirne un altro
La conquista dei due titoli iridati non è la fine del viaggio, ma una ripartenza. Il Cavallino torna a comandare l’endurance e lo fa con una vettura ancora giovanissima e un trio campione del mondo pronto a scrivere nuovi capitoli. La Ferrari è tornata dove la sua storia aveva iniziato a brillare. E questa vetta, oggi riconquistata, non sembra affatto il punto di arrivo.

ferrari
ferrari campione
ferrari campione del mondo
wec
finale wec
ferrari wec
gara finale wec
la ferrari ha vinto il mondiale costruttori del wec
ferrari 499p

