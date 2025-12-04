L'industria dell'auto occupa 13 milioni di lavoratori europei

Il Dizionario sentimentale dell'automobile è il congedo di Luca de Meo dal settore che tanto gli ha dato - e a cui molto ha offerto - nel corso della sua prima carriera. Nel libro il manager ripercorre non solo gli appuntamenti decisivi per il suo percorso, ma espone le storie che raccontano e i dati che esprimono il valore dell'industria automobilistica. In Europa e nel mondo.

L'impatto

De Meo - che oggi guida il gruppo del lusso Kering - in veste di scrittore non perde l'attitudine del dirigente e, per spiegare un fenomeno economico, parte sempre dai dati, dai numeri. L'industria automobilistica è energia vitale per l'economia europea: conta 127 stabilimenti che hanno prodotto (nel 2023) 12,1 milioni di veicoli. Significa 2,4 milioni di lavoratori diretti ma, se si tiene conto dell'indotto, si arriva a 13 milioni di europei impiegati nel settore auto.

Decarbonizzazione

In termini di ricerca e sviluppo, l'industria dell'auto è il primo settore per investimenti: 73 miliardi l'anno (il 33% di quelli operati da privati nel Continente). Una cifra di gran lunga superiore al settore farmaceutico. Le aziende tedesche da sole impegnano circa 50 miliardi di euro. I principali costruttori hanno ridotto le emissioni di CO2 dei loro siti produttivi del 31% dal 2005 e le nuove auto con motore a combustione sono molto più ecologiche: la loro impronta di carbonio si è ridotta del 17% dal 2012.

Servono misure certe

L'automobile è responsabile del 6% di tutte le emissioni di CO2 (l'agricoltura vale il 20%, le centrali elettriche a carbone il 19%, la deforestazione l'11%). Si è però deciso che un contributo decisivo a questa lotta dovesse arrivare proprio dal trasporto privato, elettrificando le automobili. Servirà però del tempo per sostituire 1,4 miliardi di vetture in tutto il mondo. Ma siamo sicuri che gli automobilisti lo vogliano? Sicuramente - almeno in Europa - la transizione com'era stata inizialmente pensata non funziona. Servono misure di ripristino immediate perché in gioco, come abbiamo visto, ci sono milioni di posti di lavoro.