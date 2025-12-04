Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Dati

L'industria dell'auto occupa 13 milioni di lavoratori europei

Il suo impatto sociale è notevole e, negli ultimi decenni, il suo contributo alla lotta contro la CO2 è stato determinante

di Tommaso Marcoli
04 Dic 2025 - 07:30
© Getty Images

© Getty Images

Il Dizionario sentimentale dell'automobile è il congedo di Luca de Meo dal settore che tanto gli ha dato - e a cui molto ha offerto - nel corso della sua prima carriera. Nel libro il manager ripercorre non solo gli appuntamenti decisivi per il suo percorso, ma espone le storie che raccontano e i dati che esprimono il valore dell'industria automobilistica. In Europa e nel mondo. 
L'impatto
De Meo - che oggi guida il gruppo del lusso Kering - in veste di scrittore non perde l'attitudine del dirigente e, per spiegare un fenomeno economico, parte sempre dai dati, dai numeri. L'industria automobilistica è energia vitale per l'economia europea: conta 127 stabilimenti che hanno prodotto (nel 2023) 12,1 milioni di veicoli. Significa 2,4 milioni di lavoratori diretti ma, se si tiene conto dell'indotto, si arriva a 13 milioni di europei impiegati nel settore auto.
Decarbonizzazione 
In termini di ricerca e sviluppo, l'industria dell'auto è il primo settore per investimenti: 73 miliardi l'anno (il 33% di quelli operati da privati nel Continente). Una cifra di gran lunga superiore al settore farmaceutico. Le aziende tedesche da sole impegnano circa 50 miliardi di euro. I principali costruttori hanno ridotto le emissioni di CO2 dei loro siti produttivi del 31% dal 2005 e le nuove auto con motore a combustione sono molto più ecologiche: la loro impronta di carbonio si è ridotta del 17% dal 2012.
Servono misure certe
L'automobile è responsabile del 6% di tutte le emissioni di CO2 (l'agricoltura vale il 20%, le centrali elettriche a carbone il 19%, la deforestazione l'11%). Si è però deciso che un contributo decisivo a questa lotta dovesse arrivare proprio dal trasporto privato, elettrificando le automobili. Servirà però del tempo per sostituire 1,4 miliardi di vetture in tutto il mondo. Ma siamo sicuri che gli automobilisti lo vogliano? Sicuramente - almeno in Europa - la transizione com'era stata inizialmente pensata non funziona. Servono misure di ripristino immediate perché in gioco, come abbiamo visto, ci sono milioni di posti di lavoro. 

auto
automobile
industria
luca de meo
europa
europei
lavoratori
lavoratori ue
valore industria dell'auto
industria dell'auto 13 milioni di lavoratori
impatto
industria dell'auto

Ultimi video

15:20
La puntata del 27 novembre #DriveUp

La puntata del 27 novembre #DriveUp

00:58
Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

01:21
Ford Transit

Ford Transit

01:08
Svelata la nuova Cupra Raval

Svelata la nuova Cupra Raval

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

01:25
Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

02:17
Gare da Film: Indianapolis

Gare da Film: Indianapolis

02:14
Ringo's Garage: Zenvo Automotive

Ringo's Garage: Zenvo Automotive

01:51
Leapmotor B10

Leapmotor B10

03:28
Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

03:31
BMW M2

BMW M2

02:53
I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

04:15
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

02:37
La prova della 500 Hybrid

La prova della 500 Hybrid

15:20
La puntata del 27 novembre #DriveUp

La puntata del 27 novembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Crisi dell'auto: un'azienda su tre è pronta a lasciare la Cina

"Oggi ho guidato un camion" e Prost perse il posto in Ferrari

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

Vi ricordate dell'Audi Q7 V12 biturbo Diesel?

La Mercedes CLK GTR Roadster da 13 milioni sequestrata a un narcotrafficante

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
08:43
Vlahovic operato oggi a Londra: rientro previsto a marzo
08:34
Napoli ai quarti, ma che fatica! Cagliari eliminato dopo una serie infinita di rigori, Milinkovic decisivo su Luvumbo
08:25
Marsiglia, Benatia rivela: "De Bruyne? Ci ho provato, ma..."
08:09
Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna
08:03
Uefa, assegnato a Germania organizzazione Europei femminili 2029