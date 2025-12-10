Logo SportMediaset

Opel Astra 2026: ecco come cambia con l'aggiornamento

Il restyling “brilla” sotto una nuova luce. Per la prima volta compare con il nuovo logo “blitz” illuminato

di Ilaria Brugnotti
10 Dic 2025 - 10:17
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Debutterà tra poco più di un mese, al Salone dell’Auto di Bruxelles, ma si è mostrata in anteprima a Rüsselsheim, la storica “casa” di Opel.  Astra (anche nella sua variante Sports Tourer) si rinnova soprattutto alla voce “design”, ispirandosi al concept Experimental del 2023. 

Opel Astra 2026: come cambia con il restyling

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Che stile
Linee più tese e affilate e soprattutto, il nuovo logo illuminato, orgogliosamente al centro del frontale. Un po’ un punto nevralgico dal quale si irradiano le fasce luminose che terminano con i fari a matrice Intelli-Lux HD, un unicum nella categoria delle compatte. “Intelligenti” perché, oltre a essere composte da oltre 50 mila elementi antiabbagliamento, si adattano automaticamente sia allo stile di guida del conducente, sia alle condizioni della strada, a tutto vantaggio della sicurezza.
Abitacolo più comodo
Rinnovato anche l’abitacolo, più pulito e con sedili ancor più comodi rispetto al passato, grazie ai cosiddetti Intelli-Seat, sviluppati per Opel, caratterizzati da una particolare rientranza che corre al centro della seduta e che si ispira al design della sella delle biciclette. Comfort di guida garantito anche durante i viaggi più lunghi. Tutti i materiali utilizzati sono 100% riciclati.
Elettrica ma anche ibrida
In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle motorizzazioni disponibili, durante la nostra visita nello stabilimento di Rüsselsheim, in Germania, sono state date alcune indicazioni. Versioni diesel, ibrida con sistema a 48V, plug-in hybrid da 195 CV e una motorizzazione 100% elettrica con una batteria da 58 kWh con un’autonomia di 454 Km (secondo il ciclo di omologazione WLTP). I prezzi non sono stati ancora resi noti ma, indicativamente, il listino partirà al di sotto dei 30 mila Euro.

