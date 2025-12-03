Il grande rinvio: l’Europa frena ancora sul destino dell’auto

Sempre così

Il problema non è più tecnico. È politico. A Bruxelles si consumano fratture sempre più evidenti tra Paesi che chiedono una revisione radicale del percorso green e governi che difendono l’attuale impianto normativo. Nel mezzo, una Commissione che fatica a tenere insieme interessi industriali, equilibri diplomatici e ambizioni ambientali. Il risultato è uno stallo che pesa sulle aziende e sui lavoratori.

Non solo elettriche

Nel frattempo crescono le aperture a un approccio “neutrale” sulle tecnologie: non solo elettrico, ma anche carburanti sintetici, biocarburanti avanzati e soluzioni ibride come possibili strumenti di transizione. Segnali che raccontano un cambiamento di tono rispetto agli anni dell’elettrificazione dogmatica. Il mondo dell’auto, però, non vive di annunci. Vive di scadenze certe. E finché l’Europa continuerà a rinviare, continuerà a resistere l'incertezza. A discapito di milioni di lavoratori.