Milan, regalo di Natale anticipato: blindato Saelemaekers fino al 2030. C'è l'accordo totale

Il Milan mette un tassello fondamentale per il proprio futuro e blinda uno suoi giocatori più apprezzati da Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera ha raggiunto l'accordo totale per il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers, centrando l'obiettivo che si era prefissata: chiudere la pratica prima di Natale. L'intesa verbale è stata definita nei dettagli durante la scorsa settimana, confermando la volontà comune di proseguire un matrimonio che si sta rivelando solido e proficuo per entrambe le parti.