La Juve ricorda Ale e Ricky, i due giocatori morti 19 anni fa

La Juventus ha voluto ricordare Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due calciatori delle giovanili bianconere tragicamente scomparsi il 15 dicembre del 2006 all'età di 17 anni. "Uniti dall'amore per il calcio e rimasti impressi nella memoria di tutti noi, come quotidianamente racconta anche il campo di gioco di Vinovo; intitolato proprio alla memoria di Alessio e Riccardo, su cui i giovani d'oggi corrono e lottano portando avanti quei valori di cui sono diventati simbolo e fonte di ispirazione" si legge nella ufficiale diramata dal club. La tragedia avvenne nella serata di 19 anni fa, quando Ferramosca e Neri morirono nel laghetto adiacente al centro sportivo di Vinovo nel tentativo di recuperare alcuni palloni.