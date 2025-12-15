Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

La Juve ricorda Ale e Ricky, i due giocatori morti 19 anni fa

15 Dic 2025 - 12:32

La Juventus ha voluto ricordare Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due calciatori delle giovanili bianconere tragicamente scomparsi il 15 dicembre del 2006 all'età di 17 anni. "Uniti dall'amore per il calcio e rimasti impressi nella memoria di tutti noi, come quotidianamente racconta anche il campo di gioco di Vinovo; intitolato proprio alla memoria di Alessio e Riccardo, su cui i giovani d'oggi corrono e lottano portando avanti quei valori di cui sono diventati simbolo e fonte di ispirazione" si legge nella ufficiale diramata dal club. La tragedia avvenne nella serata di 19 anni fa, quando Ferramosca e Neri morirono nel laghetto adiacente al centro sportivo di Vinovo nel tentativo di recuperare alcuni palloni.

Ultimi video

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:19
MCH GOL FRIBURGO VS BORUSSIA D. MCH

Il gol della giornata in Bundesliga: la girata acrobatica di Holer del Friburgo

01:40
Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

02:14
Spalletti: "Partita da Juve"

Spalletti: "Partita da Juve"

01:48
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:11
Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

01:15
Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

01:12
Genoa-Inter 1-2: gli highlights

Genoa-Inter 1-2: gli highlights

01:12
Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

02:23
DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

01:10
MCH IL CLASSICO D'OLANDA MCH

Il classico d'Olanda non delude: risorge l'Ajax, 2-0 al Feyenoord

00:11
DICH GASPERINI PER SITO 14/12 DICH

Gasperini aspetta il Como: "Importante, non determinante"

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:49
Juve, Cobolli Gigli: "La cura Spalletti inizia a dare frutti"
12:47
Parma: One Planet One Club, le radici di un'identità globale
12:32
La Juve ricorda Ale e Ricky, i due giocatori morti 19 anni fa
12:20
Supercoppa, gli arbitri delle semifinali: Zufferli per il Milan, a Chiffi l'Inter
12:16
Roma: vince il Marocco, El Aynaoui out contro il Como