Parma: One Planet One Club, le radici di un'identità globale

MULTICULTURALITÀ COME VALORE

All’interno delle Giovanili convivono ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, un mosaico di culture e storie che arricchiscono ogni esperienza di squadra. L’80% dei ragazzi arriva dal territorio, in particolare dalle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, mentre il restante 20% comprende giovani italiani di altre regioni e calciatori stranieri. Non è da meno il Settore Giovanile Femminile, dove, oltre alle italiane sono presenti giovani calciatrici marocchine, moldave, spagnole e nigeriane. Questa ricchezza di provenienze non è soltanto un dato numerico, ma il simbolo concreto di un’identità aperta e accogliente, dove il confronto tra culture, lingue e storie differenti diventa una vera risorsa educativa. Nei Settori delle Giovanili il legame con il territorio si intreccia con una visione internazionale, creando un ambiente in cui ragazzi e ragazze si sentono parte di una comunità più ampia, costruita sull’inclusione, sul rispetto e sulla forza dello stare insieme.