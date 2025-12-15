Dramma per Raffaella Fico e Izzo: perso il figlio al quinto mese. Lo strazio del calciatore: "Rispetto per il nostro dolore"

Lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo: perso il bambino che aspettavano. L'annuncio del calciatore e la richiesta di privacydi Redazione
Un lutto improvviso e doloroso ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. La coppia sta vivendo il momento più buio: la perdita del bambino che aspettavano da cinque mesi. A dare la terribile notizia è stato lo stesso difensore del Monza, che ha scelto di rompere il silenzio sui social per anticipare qualsiasi voce incontrollata e proteggere la compagna da inutili speculazioni in un frangente così delicato.
Attraverso una storia su Instagram, carica di sofferenza ma necessaria per fare chiarezza, il calciatore ha spiegato che il loro piccolo li ha lasciati troppo presto, sottolineando come resterà per sempre nei loro cuori. Izzo ha lanciato un appello accorato a nome di entrambi, chiedendo rispetto, silenzio e sensibilità. L'obiettivo è evitare qualsiasi forma di gossip su una tragedia così intima, confidando che l'amore che li lega possa essere l'unica forza capace di sostenerli in questo momento di immenso dolore e di permettere loro di andare avanti.
Il desiderio di allargare la famiglia si è spezzato in modo drammatico a metà del percorso. Solo a inizio novembre, la showgirl aveva condiviso la sua gioia nel salotto di Verissimo, annunciando la gravidanza. L'entusiasmo era poi proseguito sui social con il gender reveal che aveva svelato l'arrivo di un maschietto, per il quale era già stato scelto il nome di Vincenzo Jr., un tributo dal forte valore affettivo. Raffaella, già mamma di Pia (nata tredici anni fa dalla relazione con Mario Balotelli), e Armando si trovano ora a dover affrontare un vuoto incolmabile, chiusi nella loro riservatezza lontano dai riflettori.