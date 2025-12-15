Dramma per Raffaella Fico e Izzo: perso il figlio al quinto mese. Lo strazio del calciatore: "Rispetto per il nostro dolore"

Un lutto improvviso e doloroso ha colpito Raffaella Fico e Armando Izzo. La coppia sta vivendo il momento più buio: la perdita del bambino che aspettavano da cinque mesi. A dare la terribile notizia è stato lo stesso difensore del Monza, che ha scelto di rompere il silenzio sui social per anticipare qualsiasi voce incontrollata e proteggere la compagna da inutili speculazioni in un frangente così delicato.