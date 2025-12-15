Volkswagen potrebbe fare una Polo ibrida

Se tutto sarà confermato, il motore a combustione potrebbe continuare a vivere - in Europa - anche dopo il 2035. Le Case auto, dunque, rivaluterebbero alcuni dei loro piani industriali per i prossimi anni, incluse le attività sulle vetture termiche. Martin Sander, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen responsabile per vendite, marketing e post-vendita, ha affermato durante un'intervista ad Auto Express che la Polo avrà ancora una lunga vita nei piani del Gruppo. E non sarà soltanto elettrica.

Ibrido in arrivo

Secondo quanto dichiarato: "Ci sarà un aggiornamento per la Polo a benzina. Possiamo continuare a produrre auto con motore a combustione per tutto il tempo necessario, non c'è limite. La piattaforma [MQB-A0] esistente è più che capace di farlo". Leggendo tra le righe, il manager fa probabilmente riferimento all'ingresso di una motorizzazione ibrida nella gamma. D'altronde Volkswagen ha confermato che la nuova T-Roc avrà una motorizzazione full hybrid entro il 2027. Applicarla alla Polo non sarebbe così complicato.

Il termico oltre l'Europa

L'aggiornamento della piattaforma consentirà di offrire motori di nuova generazione non soltanto in Europa. Il Brasile - uno dei principali mercati per Volkswagen - guadagnerà l'ibrido entro fine 2026. Sander ha anche specificato che, essendo un Gruppo di volume, Wolfsburg deve poter assicurare la miglior scelta al consumatore in base al gusto e alle richieste del mercato: "La Norvegia è 100% elettrica, ma il sud Europa è molto diverso. In posti come l'Italia, solo il 10% dei veicoli è elettrico. E dobbiamo ancora offrire ai nostri clienti il tipo di auto che vogliono acquistare". I motori TSI gireranno ancora a lungo nei cofani Volkswagen.