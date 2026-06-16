Buone notizie: la prossima BMW M3 non sarà ibrida. Benché sia già stata ampiamente anticipata e confermata la versione elettrica, il motore sei cilindri in linea continuerà a pulsare sotto il cofano. Finché ci sarà richiesta o finché si potrà, sta di fatto che a Monaco di Baviera vogliono offrire una doppia motorizzazione per la loro sportiva più iconica.

Ufficiale

Una conferma arrivata attraverso le dichiarazioni del capo della divisione M, Frank Van Meel rilasciate a Piston Heads: "la prossima M3 non sarà ibrida, continuiamo a offrire la combustione nella sua massima purezza". Il motore in questione - identificato dalla sigla S58 - è stato di recente aggiornato con la tecnologia BMW M Ignite: un innovativo sistema di accensione a precamera, che consente di ottimizzare l'efficienza termica per contenere i consumi a pieno carico. Una soluzione per ottenere l'omologazione Euro7.

L'elettrica oltre il limite

Dunque tutti gli appassionati di motori possono tirare un sospiro di sollievo. Considerando che anche in futuro - almeno secondo gli attuali piani - non è in programma l'introduzione di una versione ibrida tra la M3 benzina e quella elettrica (un modello plug-in simile alla M5, è dunque improbabile). La piattaforma Neue Klasse sembra aver permesso una sperimentazione della dinamica di guida senza precedenti. La prima M a batteria avrà quattro motori elettrici e oltre 1.000 CV. Ci sarà da divertirsi.