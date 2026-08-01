Dalle polemiche al record: la Ferrari Luce è sold out

A meno di due mesi dal debutto ufficiale, la Ferrari Luce avrebbe già registrato il tutto esaurito per l'intero volume di produzione pianificato per il 2026. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la prima vettura interamente elettrica della casa di Maranello avrebbe polverizzato in tempi record il target commerciale iniziale, fissato a poco meno di 500 unità per l'anno in corso.

Tutte vendute

Il verdetto di "sold-out" anticipato è stato guidato principalmente da una fortissima domanda registrata sul mercato cinese e nei grandi poli tecnologici statunitensi, come la Silicon Valley. La strategia di Maranello ha intercettato con successo una nuova fascia di clientela facoltosa, già avvezza alla mobilità a zero emissioni, affiancandola all'interesse dei collezionisti storici del marchio.

Soddisfazione

Durante la conference call sui risultati trimestrali, l'amministratore delegato Benedetto Vigna ha espresso piena soddisfazione per l'andamento del portafoglio ordini, sottolineando come la risposta del mercato sia in linea con i piani aziendali. Le stime di lungo periodo puntano ora a un volume produttivo di circa 2.500 esemplari complessivi entro il 2030, pari a una quota media di circa 600 unità all'anno, a conferma del successo commerciale immediato riscontrato dal modello d'esordio a batterie.