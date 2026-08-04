Juve, Locatelli: "Scorsa stagione ci deve motivare, bisogna fare di più"

"Kolo Muani è un ragazzo bravissimo, oltre che è un giocatore molto forte, io personalmente l'avevo sentito anche nelle altre sessioni di mercato. perché è un grande giocatore che alza il livello di tutti siamo contenti per quelli che sono arrivati, quelli che sono rimasti, però la cosa importante è che siamo veramente un bel gruppo". Così il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, parlando in conferenza stando alla vigilia della gara contro il Chelsea. La delusione della scorsa stagione "è rimasta e ci deve motivare, l'abbiamo sempre detto quando siamo tornati che quello che abbiamo fatto l'anno scorso non è bastato, perché non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi è una cosa che ci ricordiamo ogni allenamento e sicuramente quest'anno bisogna far di più. Perché come ho detto non abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi bisogna andare avanti allenarsi forte parlare il meno possibile pedalare e cercare di rientrare nei nostri obiettivi", ha aggiunto.