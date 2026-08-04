Juve, Spalletti: "Sono soddisfatto del mercato, squadra più forte"

04 Ago 2026 - 15:41
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"Avere calciatori che vengono con entusiasmo nuovo, è sempre un vantaggio per per la squadra. Poi questi qui li conosciamo anche perché li avevamo seguiti. Ne sono arrivati anche precedentemente altri due che ci hanno reso sicuramente una squadra più forte sulla carta. Poi naturalmente c'è da cominciare a lavorare, da integrarli con gli equilibri della squadra. Però, io sono soddisfatto dell'impegno della società e sono soddisfatto di aver raggiunto dei calciatori di questo livello qui, perché uno è un po' giovane, ma è un giovane di prospettiva importante E questo era un vecchio pallino del direttore, è stata sicuramente un'idea del direttore perché l'aveva già seguito l'anno scorso".

Così Luciano Spalletti tecnico della Juventus, alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea a Hong Kong. "Di Kolo Muani tutti all'interno dello spogliatoio della Juventus avevamo parlato di un ragazzo speciale da un punto di vista proprio di amicizia, di relazione e poi come calciatore lo conosciamo tutti, perché era riuscito a piacere anche a club importantissimi tipo il Paris Saint-Germain, tipo il Tottenham. Averlo portato a casa è a che motivo di vanto", ha aggiunto

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