Juve, Spalletti: "Sono soddisfatto del mercato, squadra più forte"

"Avere calciatori che vengono con entusiasmo nuovo, è sempre un vantaggio per per la squadra. Poi questi qui li conosciamo anche perché li avevamo seguiti. Ne sono arrivati anche precedentemente altri due che ci hanno reso sicuramente una squadra più forte sulla carta. Poi naturalmente c'è da cominciare a lavorare, da integrarli con gli equilibri della squadra. Però, io sono soddisfatto dell'impegno della società e sono soddisfatto di aver raggiunto dei calciatori di questo livello qui, perché uno è un po' giovane, ma è un giovane di prospettiva importante E questo era un vecchio pallino del direttore, è stata sicuramente un'idea del direttore perché l'aveva già seguito l'anno scorso".