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Sabalenka, passione italiana: eccola con una Ferrari Purosangue

La tennista bielorussa ha pubblicato alcuni scatti su Instagram in compagnia della prima cinque porte di Maranello

di Redazione Drive Up
02 Ago 2026 - 10:18
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Aryna Sabalenka continua a confermarsi una delle figure più carismatiche e seguite dello sport internazionale. L'ultima apparizione social della campionessa bielorussa, fresca di scatto condiviso sul suo profilo Instagram, la ritrae al fianco di una Ferrari Purosangue, il primo cinque porte a ruote alte della casa di Maranello spinto dal leggendario V12.

Potenza e prestazioni
Un'associazione quasi naturale tra la numero uno del tabellone mondiale e la supercar emiliana: entrambe condividono una reputazione fatta di potenza pura, aggressività e uno stile unico capace di dividere e affascinare. Lo scatto, che ha subito collezionato centinaia di migliaia di interazioni, mostra la tennista in un momento di relax e glamour, distante per un attimo dalle fatiche del circuito WTA.
Prossimi impegni
La pausa extra-sportiva arriva però in un momento cruciale della stagione. Sabalenka è infatti nel pieno della preparazione sul cemento americano in vista degli US Open, appuntamento dove si presenta tra le grandissime favorite per la vittoria finale. Tra la potenza della Purosangue e le sue bordate da fondo campo, Aryna affila le armi: l'obiettivo a New York è tagliare il traguardo da protagonista, esattamente come al volante di una Ferrari.

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