Sabalenka, passione italiana: eccola con una Ferrari Purosangue

Potenza e prestazioni

Un'associazione quasi naturale tra la numero uno del tabellone mondiale e la supercar emiliana: entrambe condividono una reputazione fatta di potenza pura, aggressività e uno stile unico capace di dividere e affascinare. Lo scatto, che ha subito collezionato centinaia di migliaia di interazioni, mostra la tennista in un momento di relax e glamour, distante per un attimo dalle fatiche del circuito WTA.

Prossimi impegni

La pausa extra-sportiva arriva però in un momento cruciale della stagione. Sabalenka è infatti nel pieno della preparazione sul cemento americano in vista degli US Open, appuntamento dove si presenta tra le grandissime favorite per la vittoria finale. Tra la potenza della Purosangue e le sue bordate da fondo campo, Aryna affila le armi: l'obiettivo a New York è tagliare il traguardo da protagonista, esattamente come al volante di una Ferrari.