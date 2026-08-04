MotoGP, Pol Espargarò al posto di Vinales a Silverstone

04 Ago 2026 - 15:46
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© Ufficio Stampa

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Niente Silverstone per Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla Ktm del team Tech3 dal collaudatore Pol Espargarò. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Centre, Vinales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. “Durante la pausa estiva abbiamo continuato a cercare il motivo per cui non riuscivo a recuperare forza nella rotazione esterna del braccio sinistro, nonostante la rotazione interna fosse migliorata notevolmente negli ultimi mesi. Ulteriori esami medici hanno evidenziato che, sebbene il muscolo sovraspinato sia completamente guarito, è presente anche una piccola lesione al sottospinato, di cui ci siamo accorti solo la scorsa settimana. Ora stiamo definendo il miglior piano di recupero. Non è certo la notizia migliore, dato che sta per iniziare la seconda parte della stagione. Non so quanto tempo ci vorrà, ma come sempre mi impegnerò al massimo in questo percorso di recupero", ha detto Vinales, che potrebbe rientrare ad Aragon.

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