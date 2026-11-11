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La 911 più potente non è una Porsche

Brabus mette mano alla Turbo S e aggiorna il motore sei cilindri boxer portandolo a 800 CV

di Redazione Drive Up
11 Nov 2026 - 12:24
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© Ufficio Stampa

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La Porsche 911 Turbo S è il massimo delle prestazioni possibili per l'icona sportiva di Zuffenhausen. A meno che non ci metta mano Brabus, uno che sa come spostare sempre un po' più in là il limite di un'automobile. Dai 711 CV (già di per sé piuttosto notevoli), l'elaboratore tedesco ha spremuto a fondo il sei cilindri boxer, portandolo a 800 CV.
Velocissima
La Brabus 800 (nomen omen) è disponibile sia nella configurazione coupé sia cabriolet: riconoscibili per l'esteso uso della fibra di carbonio. L'assetto è modificato e, su richiesta, l'abitacolo può essere personalizzato in ogni minimo dettaglio. Protagonista resta il motore boxer che, ora che è diventato ibrido, può essere "aggiornato" più facilmente. La struttura meccanica resta invariata, gli interventi di Brabus si sono rivolti alla centralina che modifica le mappe di iniezione e aumenta la pressione di sovralimentazione.
La velocità non cambia
Rispetto alla Turbo S di serie, sono 89 CV in più e 100 Nm di coppia aggiuntivi (per un totale di ben 900 Nm). Un incremento che ha migliorato, anche se non di tanto, l'accelerazione già impressionante della Porsche Turbo S: lo 0-100 km/h è coperto in 2,4 secondi per la versione coupé e in 2,5 secondi per la cabriolet. Un decimo più veloci rispetto allo standard. La velocità massima resta invece invariata: 322 km/h. Una notizia che potrebbe far cambiare idea a chi ci aveva già fatto un pensierino. 

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