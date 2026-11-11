Verticalità, attacco in campo aperto e marcature individuali: i segreti della Lazio di Gattuso

La costruzione si sviluppa a seconda degli avversari. Solitamente i due centrali bassi si allargano, Belahyane è il riferimento centrale e i due esterni prendono campo. Nel caso in cui sia necessario, il regista si abbassa tra Provstgaard e Sutalo, con Taylor che viene incontro per dare una soluzione in più a chi imposta. In fase di sviluppo ci può essere il pallone in diagonale, soprattutto da parte di Provstgaard, per chi va a occupare il mezzo spazio. La Lazio si muove seguendo il concetto di diagonalità, per cui i suoi giocatori, soprattutto a metà campo, sono su posizioni sfalsate in modo da far progredire la manovra anche con tocchi di prima. Essendo portati ad attaccare in campo aperto e alla costante ricerca dell'azione verticale, i giocatori di Gattuso sfruttano molto le combinazioni sulle catene laterali (soprattutto a sinistra), con cambi di posizione tra esterno alto e basso e mezzala, e sugli inserimenti profondi di Frattesi, soprattutto, e Taylor.