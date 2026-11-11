Verticalità, attacco in campo aperto e marcature individuali: i segreti della Lazio di Gattuso
E' la vera sorpresa del campionato e si ritrova, inaspettatamente e meritatamente, a guardare tutti dall'alto in classificadi Andrea Cocchi
Terzo attacco del campionato, migliore difesa, più punti di tutti in Serie A. Alla vigilia della stagione, dopo l'eliminazione in Coppa Italia e con la prospettiva di giocare un'annata praticamente senza pubblico nelle partite in casa, nemmeno il più ottimista dei tifosi della Lazio poteva immaginarsi di vedere la squadra di Gattuso a questi livelli a metà novembre, dopo undici giornate. Nove vittorie, due pari, nessuna sconfitta. Come spesso capita in questi casi, non ci sono segreti. Soltanto una serie di circostanze che si incastrano alla perfezione. Questo non significa sminuire un'impresa di questo genere, anzi. Nessuno può immaginare cosa potrà accadere da qui a fine stagione.
La cosa più logica, come sempre, è affidarsi ai fatti. Che poi, nel calcio come nel resto dell'esperienza umana, oltre ai numeri si basano sull'osservazione. Come gioca la Lazio? Il sistema di gioco è il 4-3-3 con caratteristiche particolari. Innanzitutto in fase difensiva la palla non è più il riferimento principale come nella gestione sarriana. Si guarda soprattutto all'uomo con marcature individuali che spezzano i reparti. In quello arretrato, per esempio, si può vedere Provstgaard seguire un centrocampista avversario fino a metà campo e oltre. L'alternativa al pressing uomo su uomo è l'attesa che assesta la squadra in un blocco medio, con gli esterni offensivi in linea con le mezze ali e il regista a occuparsi della zona davanti alla difesa.
La costruzione si sviluppa a seconda degli avversari. Solitamente i due centrali bassi si allargano, Belahyane è il riferimento centrale e i due esterni prendono campo. Nel caso in cui sia necessario, il regista si abbassa tra Provstgaard e Sutalo, con Taylor che viene incontro per dare una soluzione in più a chi imposta. In fase di sviluppo ci può essere il pallone in diagonale, soprattutto da parte di Provstgaard, per chi va a occupare il mezzo spazio. La Lazio si muove seguendo il concetto di diagonalità, per cui i suoi giocatori, soprattutto a metà campo, sono su posizioni sfalsate in modo da far progredire la manovra anche con tocchi di prima. Essendo portati ad attaccare in campo aperto e alla costante ricerca dell'azione verticale, i giocatori di Gattuso sfruttano molto le combinazioni sulle catene laterali (soprattutto a sinistra), con cambi di posizione tra esterno alto e basso e mezzala, e sugli inserimenti profondi di Frattesi, soprattutto, e Taylor.
Spesso Frattesi si ritrova a fare coppia con la punta centrale già in fase di sviluppo, partecipando a una fase di rifinitura che vede lo sfruttamento del terzo uomo (palla avanti-palla dietro-palla nello spazio), sia centralmente che sugli esterni, con un'area di rigore avversaria che viene occupata stabilmente da almeno quattro giocatori laziali. C'è insomma una predisposizione a una manovra veloce ed efficace, unita a una buona tenuta difensiva. Tutte caratteristiche di chi può puntare in alto.