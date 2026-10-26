Esistono solo 51 Porsche 911 così (e non si possono comprare)

L'insediamento del nuovo CEO di Porsche, Michael Leiters, è coinciso con una riorganizzazione delle attività del marchio di automobili sportive. Meno prodotto, più emozione con la 911 che ritorna al centro dell'offerta con iniziative atte a renderla desiderabile ed esclusiva. In quest'ottica vanno intese le numerose edizioni speciali dedicate a specifici mercati.

Per il Regno Unito

Dopo la versione che celebra i 100 anni del Nurburgring e la Bergsport per i Paesi "Alpini" (Italia, Svizzera, Austria e Francia) la Earls Court 51 Edition rende omaggio ai 75 anni dal debutto della 356 nel Regno Unito. La base scelta per queste operazioni, come ormai noto, è la GT3: il suo motore aspirato, la sola trazione posteriore e la possibilità di avere il cambio manuale la rende la più vicina al pure piacere di guida come tale. Ne saranno realizzati solo 51 esemplari in vendita a 251.951 Sterline nella sola UK.

Dal 1951 a oggi

Oltre all'auto, i clienti che decideranno di acquistarne una riceveranno in "regalo" un cronografo Porsche Design coordinato, una borsa weekeneder in pelle e un modellino in scala. La GT3 Earls Court è con allestimento Touring e rinuncia quindi al vistoso alettone posteriore. Dal punto di vista delle prestazioni, invece, non cambia nulla: il motore boxer 6 cilindri aspirato eroga sempre 510 CV di potenza. A distinguerla, rendendola "unica", è la verniciatura ripresa dalla 356 originale esposta a Londra nel 1951, mentre l'abitacolo è rivestito con un misto di velluto a coste e pelle nelle tonalità Night Green e Chalk Beige. Un'alternativa all'impostazione sportiva che solitamente appartiene a questo modello di Porsche 911.