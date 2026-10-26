Edizioni speciali

Esistono solo 51 Porsche 911 così (e non si possono comprare)

L'edizione limitata Earls Court 51 Edition celebra i 75 anni dal debutto della 356 in Gran Bretagna

di Redazione Drive Up
26 Ott 2026 - 10:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'insediamento del nuovo CEO di Porsche, Michael Leiters, è coinciso con una riorganizzazione delle attività del marchio di automobili sportive. Meno prodotto, più emozione con la 911 che ritorna al centro dell'offerta con iniziative atte a renderla desiderabile ed esclusiva. In quest'ottica vanno intese le numerose edizioni speciali dedicate a specifici mercati.
Per il Regno Unito
Dopo la versione che celebra i 100 anni del Nurburgring e la Bergsport per i Paesi "Alpini" (Italia, Svizzera, Austria e Francia) la Earls Court 51 Edition rende omaggio ai 75 anni dal debutto della 356 nel Regno Unito. La base scelta per queste operazioni, come ormai noto, è la GT3: il suo motore aspirato, la sola trazione posteriore e la possibilità di avere il cambio manuale la rende la più vicina al pure piacere di guida come tale. Ne saranno realizzati solo 51 esemplari in vendita a 251.951 Sterline nella sola UK.
Dal 1951 a oggi
Oltre all'auto, i clienti che decideranno di acquistarne una riceveranno in "regalo" un cronografo Porsche Design coordinato, una borsa weekeneder in pelle e un modellino in scala. La GT3 Earls Court è con allestimento Touring e rinuncia quindi al vistoso alettone posteriore. Dal punto di vista delle prestazioni, invece, non cambia nulla: il motore boxer 6 cilindri aspirato eroga sempre 510 CV di potenza. A distinguerla, rendendola "unica", è la verniciatura ripresa dalla 356 originale esposta a Londra nel 1951, mentre l'abitacolo è rivestito con un misto di velluto a coste e pelle nelle tonalità Night Green e Chalk Beige. Un'alternativa all'impostazione sportiva che solitamente appartiene a questo modello di Porsche 911.

Ti potrebbe interessare

videovideo
porsche
porsche 911
porsche 911 gt3
gt3
porsche 356

Ultimi video

02:47
Ferrari 12Cilindri Manuale, una serie speciale segnata da un ritorno alle origini

Ferrari 12Cilindri Manuale, una serie speciale segnata da un ritorno alle origini

26:27
Puntata del 24 ottobre #DriveUp

Puntata del 24 ottobre #DriveUp

02:58
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:26
Ringo's Garage: Toyota GR Yaris Morizo RR, una sportiva compatta dalla pista alla strada

Ringo's Garage: Toyota GR Yaris Morizo RR, una sportiva compatta dalla pista alla strada

02:03
Ricordando Marco Simoncelli, il Sic

Ricordando Marco Simoncelli, il Sic

01:45
ASI Fest a Misano, la celebrazione dei 60 anni di storia dell'associazione

ASI Fest a Misano, la celebrazione dei 60 anni di storia dell'associazione

01:21
Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

02:11
Rally Classics Africa, la nostra sfida con il deserto a bordo di Cupra

Rally Classics Africa, la nostra sfida con il deserto a bordo di Cupra

01:30
Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

02:50
15 anni senza Simoncelli: una vita al massimo

Quindici anni senza Simoncelli: una vita al massimo

05:12
Drive Up Lando Norris

Lando Norris alla guida della nuova McLaren W1

01:44
36esimo Gran Premio Nuvolari, un secolo di storia dell'automobile

36esimo Gran Premio Nuvolari, un secolo di storia dell'automobile

02:23
EICMA 2026, alle porte l'83esima edizione dal 5 all'8 novembre

EICMA 2026, alle porte l'83esima edizione dal 5 all'8 novembre

02:15
Nuova Audi Q7: abitacolo ultra-tecnologico, tanto spazio e assetto variabile

Nuova Audi Q7: abitacolo ultra-tecnologico, tanto spazio e assetto variabile

04:07
Salone Auto Parigi 2026: tra prototipi, anteprime e novità

Salone Auto Parigi 2026: tra prototipi, anteprime e novità

02:47
Ferrari 12Cilindri Manuale, una serie speciale segnata da un ritorno alle origini

Ferrari 12Cilindri Manuale, una serie speciale segnata da un ritorno alle origini

I più visti di Drive Up

Ruud Gullit e la sua inseparabile Lancia Thema

Calendario Pirelli 2027: un omaggio all'India

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

Kimi che combini? Antonelli "sbatte" con la nuova AMG elettrica

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:22
Pennant, ex Liverpool e Arsenal, morso a una gamba da una cane: 50 punti di sutura
12:19
Arbitri: a Doveri la sfida tra Genoa e Juve, per l'Inter c'è Pairetto
12:17
MotoGP, Martin: "E' ancora dura, ma continuo a lottare"
12:17
Dai fischi all'eurogol, fino al faccia a faccia con Vanoli: il pomeriggio incredibile di Jimenez
11:39
Tresoldi non si ferma più: altra tripletta che fa volare il Bruges