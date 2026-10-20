Porsche dice no alla supercar elettrica: "Non la vuole nessuno"

Il rinnovato impegno di Porsche verso i motori a combustione richiama l'attenzione attorno a una questione non più trascurabile: le sportive elettriche non interessano quasi a nessuno. Sarebbe inutile pensare il contrario quando i clienti, e il mercato, hanno già stabilito che l'emozione di guidare un'automobile ad alte prestazioni dipende ancora dal suono di un propulsore meccanico.

Ibrida al massimo

Il marchio di Stoccarda sta sviluppando una nuova supercar che andrà a collocarsi (in modo permanente) nella gamma al di sopra dell'icona 911. Il prototipo Mission S, presentato a New York, anticipa lo schema tecnico con il motore a combustione che sarà protagonista assoluto. Una versione elettrica del modello è esclusa a priori dal CEO Michael Leiters: "Non ci sarà una BEV su quella piattaforma perché, in questo segmento, non c'è domanda per un'elettrica". In sintesi: non interessa a nessuno.

A seconda della domanda

Porsche sta facendo i conti con la propria scelta di elettrificare la gamma. Taycan e Macan non si sono rivelate un successo in termini di consenso, eppure anche la prossima generazione della sportiva 718 sarà comunque soltanto a zero emissioni. A Zuffenhausen non intendono rinunciare ai piani di elettrificazione ma, piuttosto, ricalibrarne l'intensità: le batterie vanno meglio sui modelli che fanno "volume" e meno bene sulle sportive che dovrebbero emozionare. Messaggio ricevuto.