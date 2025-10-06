Logo SportMediaset
L'Audi Q4 e-tron costa meno con l'incentivo

La Q4 e-tron Custom Edition è una versione costruita su misura per accedere all'incentivo statale. In questo modo il prezzo scende fino a 11 mila euro rispetto al listino

06 Ott 2025 - 16:40
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'offerta full electric di Audi si arricchisce con il lancio della nuova serie speciale Q4 e-tron Custom edition, una mossa strategica che mira a coniugare il lusso del SUV compatto con la piena accessibilità agli incentivi statali. Questa versione, derivata dalla variante d'ingresso 40 e-tron da 204 CV, si posiziona sul mercato con un prezzo di 42.690 euro. Questo consente ai clienti di beneficiare dell'Ecobonus 2025, che può offrire vantaggi fino a 11 mila euro. Tali incentivi saranno in vigore dal 15 ottobre.

Look sportivo e dotazioni aggiuntive
La Custom edition si basa sull'allestimento Business ma si distingue per un look sportivo accentuato da equipaggiamenti aggiuntivi. Alle dotazioni di serie della versione Business — tra cui spiccano il portellone elettrico, il riscaldamento dei sedili anteriori, l'Audi sound system da 180 Watt, la telecamera posteriore e molteplici sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, l'assistente alla sterzata e alla svolta nonché il mantenimento di corsia con emergency assist — si sommano la vernice metallizzata, i cerchi Aero da 19 pollici e i vetri oscurati. Nonostante questa dotazione più ricca rispetto all'allestimento tradizionale d'ingresso, il prezzo è sensibilmente inferiore.

Prestazioni e personalizzazione
Dal punto di vista tecnico, l'Audi Q4 e-tron Custom edition mantiene le specifiche del powertrain 40 e-tron: una potenza massima di 204 CV, un'autonomia che raggiunge i 411 chilometri WLTP e una batteria da 63 kWh. La vettura supporta inoltre una potenza di ricarica in corrente continua di 165 kW, permettendo di portare il livello di energia nell'accumulatore dal 10% all'80% in soli 24 minuti.

Un elemento chiave di questa serie speciale è l'ampia possibilità di personalizzazione. Grazie ai pacchetti opzionali Business Advanced ed S line, i clienti possono ricreare gli allestimenti superiori in gamma senza perdere l'accesso all'Ecobonus. Questo è possibile poiché le dotazioni opzionali non rientrano nei limiti stabiliti dall'Ecobonus, i quali si basano unicamente sul prezzo di listino, escludendo gli optional.

