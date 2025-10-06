L'Audi Q4 e-tron costa meno con l'incentivo

Look sportivo e dotazioni aggiuntive

La Custom edition si basa sull'allestimento Business ma si distingue per un look sportivo accentuato da equipaggiamenti aggiuntivi. Alle dotazioni di serie della versione Business — tra cui spiccano il portellone elettrico, il riscaldamento dei sedili anteriori, l'Audi sound system da 180 Watt, la telecamera posteriore e molteplici sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, l'assistente alla sterzata e alla svolta nonché il mantenimento di corsia con emergency assist — si sommano la vernice metallizzata, i cerchi Aero da 19 pollici e i vetri oscurati. Nonostante questa dotazione più ricca rispetto all'allestimento tradizionale d'ingresso, il prezzo è sensibilmente inferiore.