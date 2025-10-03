Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Palermo e Audi, un legame simbolico

La scelta di Palermo non è stata casuale. La città rappresenta un laboratorio di trasformazioni, in cui cultura e innovazione si intrecciano per generare nuove prospettive. Per Audi, è stata l’occasione per ribadire un’identità condivisa: guardare avanti senza dimenticare il patrimonio da cui si proviene. Le parole di Davide Rampello e dell’architetto Sebastiano Provenzano, “padre” del progetto di riqualificazione, hanno sottolineato questa sintonia, tracciando un parallelismo tra il destino urbano e l’evoluzione di un’auto pensata per interpretare la mobilità contemporanea.