première a Palermo

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Un debutto scenografico per il nuovo modello, tra avanguardia, cultura e identità urbana

03 Ott 2025 - 08:35
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La nuova Audi Q3 Sportback ha fatto il suo debutto nazionale in una cornice che è già racconto: il Molo Trapezoidale di Palermo, simbolo di rigenerazione urbana e di dialogo tra memoria e futuro. Un luogo che, come la vettura, coniuga radici e innovazione, diventando il palcoscenico ideale per celebrare un concetto caro al marchio dei quattro anelli: il movimento di avanguardia.

Audi Q3 Sportback, la première italiana

1 di 18
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Palermo e Audi, un legame simbolico
La scelta di Palermo non è stata casuale. La città rappresenta un laboratorio di trasformazioni, in cui cultura e innovazione si intrecciano per generare nuove prospettive. Per Audi, è stata l’occasione per ribadire un’identità condivisa: guardare avanti senza dimenticare il patrimonio da cui si proviene. Le parole di Davide Rampello e dell’architetto Sebastiano Provenzano, “padre” del progetto di riqualificazione, hanno sottolineato questa sintonia, tracciando un parallelismo tra il destino urbano e l’evoluzione di un’auto pensata per interpretare la mobilità contemporanea.

Eleganza sportiva e spirito urbano
La Q3 Sportback si distingue dalla sorella “tradizionale” per un design più filante e muscoloso, che mette in primo piano la vocazione coupé. Le linee del tetto si abbassano con eleganza verso la coda, accentuando il dinamismo di una silhouette che combina compattezza e raffinatezza. È un SUV urbano, ma con un temperamento sportivo che parla di leggerezza e forza, di fluidità e accelerazione, proprio come i valori messi in scena durante l’evento palermitano.

Il viaggio continua
Dalla Sicilia al resto d’Italia, la Q3 Sportback è pronta a farsi interprete di un nuovo modo di vivere la mobilità. SUV coupé compatto e versatile, unisce il design ricercato a tecnologie avanzate e a un’anima urbana che la rende perfetta per chi cerca uno stile di guida che non sia solo razionalità, ma anche emozione. L’anteprima di Palermo ha segnato l’inizio di questo percorso, proiettando Audi in una dimensione in cui automobile e cultura camminano fianco a fianco.

