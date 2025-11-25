Personaggi Luka Doncic ha una nuova Bugatti da 5 milioni che piace molto a Snoop Dogg

Il campione dei Los Angeles Lakers ha di recente acquistato una Bugatti Mistral W16 da 1.600 CV e oltre 450 km/h di velocità massima, dal valore stimato superiore ai 5 milioni di euro. In un recente video comparso in rete, si vede Snoop Dogg particolarmente entusiasta della hypercar, tant'è che si avvicina saltellando e ripetendo "ho lasciato le chiavi a casa", fingendo sia sua. Non che il rapper non possa permettersela: è uno degli artisti di maggior successo della sua generazione. Ma per portarsene a casa una, essendocene un numero estremamente limitato, è tutta una questione di tempismo. Snoop potrebbe essersi interessato troppo tardi