Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 14
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Personaggi

Luka Doncic ha una nuova Bugatti da 5 milioni che piace molto a Snoop Dogg

Il campione dei Los Angeles Lakers ha di recente acquistato una Bugatti Mistral W16 da 1.600 CV e oltre 450 km/h di velocità massima, dal valore stimato superiore ai 5 milioni di euro. In un recente video comparso in rete, si vede Snoop Dogg particolarmente entusiasta della hypercar, tant'è che si avvicina saltellando e ripetendo "ho lasciato le chiavi a casa", fingendo sia sua. Non che il rapper non possa permettersela: è uno degli artisti di maggior successo della sua generazione. Ma per portarsene a casa una, essendocene un numero estremamente limitato, è tutta una questione di tempismo. Snoop potrebbe essersi interessato troppo tardi

25 Nov 2025 - 09:07
14 foto
bugatti
bugatti mistral
luka doncic
doncic
luka doncic bugatti
auto doncic
doncic e snoop dogg
bugatti doncic
lakers
los angeles lakers

Ultimi video

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

02:09
Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

02:15
Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

02:29
Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

02:26
Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

03:27
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

03:28
Omoda 5 SHS-H

Omoda 5 SHS-H

25:29
Puntata del 22 novembre #DriveUp

Puntata del 22 novembre #DriveUp

03:00
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

03:39
KTM X-BOW R

KTM X-BOW R

02:15
L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

01:24
Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

02:01
Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

02:42
Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

01:51
L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

I più visti di Drive Up

Mr Bean mette all'asta la sua Jaguar E-Type del 1963

Gordon Ramsay ha un garage di supercar che vale 20 milioni di euro

Napoli-Qarabag, sfida a tutto gas: dalla Ferrari nera di Maradona al circuito di F1

La puntata del 20 novembre #DriveUp

La puntata del 20 novembre #DriveUp

Il garage di Gordon Ramsay da 20 milioni di euro

Rachele Somaschini alla Dakar, equipaggio tutto femminile