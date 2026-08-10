Il Como piomba su Sebastiano Esposito, l’Inter è spettatrice interessata…

La storia tra Sebastiano Esposito e il Cagliari è arrivata ai titoli di coda nei modi più agitati possibili. Dopo la frattura maturata sulla trattativa per il rinnovo di contratto – con il giocatore che chiedeva un ingaggio superiore a 1,5 milioni a stagione a fronte del muro alzato dalla società – la rottura è diventata insanabile: il classe 2002 ha infatti lasciato il ritiro rossoblù presentando un certificato medico per giustificare l'assenza. Ora il presidente Tommaso Giulini lavora per la cessione, ma senza concedere sconti sull'investimento effettuato.