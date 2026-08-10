Il Como piomba su Sebastiano Esposito, l’Inter è spettatrice interessata…

La storia tra Sebastiano Esposito e il Cagliari è arrivata ai titoli di coda nei modi più agitati possibili. Dopo la frattura maturata sulla trattativa per il rinnovo di contratto – con il giocatore che chiedeva un ingaggio superiore a 1,5 milioni a stagione a fronte del muro alzato dalla società – la rottura è diventata insanabile: il classe 2002 ha infatti lasciato il ritiro rossoblù presentando un certificato medico per giustificare l'assenza. Ora il presidente Tommaso Giulini lavora per la cessione, ma senza concedere sconti sull'investimento effettuato.
Il fattore Inter e la valutazione da 20 milioni
Il club sardo ha fissato la valutazione di Esposito a 20 milioni di euro cash. Una cifra elevata ma ritenuta indispensabile dal Cagliari per ragioni puramente economiche: al momento del riscatto dall'Inter per 4,5 milioni di euro un anno fa, i nerazzurri si sono infatti garantiti il 40% sulla futura rivendita.
Con una cessione alla cifra richiesta di 20 milioni, nelle casse di viale della Liberazione entrerebbero ben 8 milioni di euro, motivo per cui l'Inter resta una spettatrice molto interessata. Per non depauperare il proprio margine economico, il Cagliari e il patron Giulini non sono disposti ad accettare saldi o formule al ribasso.
L'inserimento del Como e le contropartite
Sfumata o quantomeno raffreddata la pista Atalanta (svincolata dall'operazione che ha portato Daniel Maldini in Sardegna), in pole position c'è ora il Como di Cesc Fabregas. I lariani, a caccia di giocatori italiani per la lista Champions, vedono in Esposito il profilo ideale per il sistema di gioco del tecnico e attendono di definire l'uscita di Alvaro Morata (diretto verso l'Atlanta United) per affondare il colpo.
La trattativa resta però complessa per via della distanza tra domanda e offerta: il Como punta a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro cash con l'inserimento di una o due contropartite tecniche gradite ai sardi, identificate in Ignace Van der Brempt e nell'ex Alberto Dossena, i sardi invece considerano l'offerta insufficiente. I contatti tra le parti proseguono, ma per sbloccare la cessione dell'attaccante napoletano il Como dovrà fare uno sforzo ulteriore sulla componente cash o trovare un'intesa strutturata che soddisfi le pretese dei rossoblù.