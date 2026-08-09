Sinner e il tabù Cincinnati-Us Open: un’altra occasione per scrivere la storia

09 Ago 2026 - 22:52
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Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati per un problema fisico: "Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e devo accettare di non essere ancora pronto per competere. Mi sto concentrando sulla preparazione per lo US Open". La prudenza - assoluta - è fondamentale per arrivare nel miglior modo possibile al quarto e ultimo Slam di stagione, al via dal 30 agosto, ma Sinner ci arriverà senza partite di preparazione sul cemento outdoor e a questo proposito c’è una curiosità che per il numero uno si trasforma in un’occasione per scrivere ancora la storia: da quando esistono i tornei Masters 1000 (1990), nessun tennista ha vinto lo US Open senza aver giocato prima in Canada o a Cincinnati…

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Sinner riflette su Cincinnati, intanto Laila incanta in passerella a Copenaghen

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