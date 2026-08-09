L'Arezzo stende il Brescia e si regala il Cagliari, Benevento-Ravenna pirotecnico!

09 Ago 2026 - 23:22
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L'Arezzo vola in Coppa Italia. La formazione di Bucchi inaugura la stagione aggiudicandosi il turno preliminare contro il Brescia di Corini. A decidere il match sono le reti di Arena (24' pt) e Tavernelli (38' st). Gli amaranto raggiungono così il Cagliari al primo turno. Avanza anche il Benevento, che risolve una gara pirotecnica contro il Ravenna imponendosi con il finale di 5-3. Gli uomini di Floro Flores inaugurano dunque al meglio la stagione dopo avere riconquistato la Serie B grazie al primo posto nel girone C. Al prossimo impegno di Coppa c'è la Fiorentina di Grosso. Arezzo e Benevento completano dunque il quadro del primo turno dopo le vittorie di Catania e Ascoli. 

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