L'Arezzo stende il Brescia e si regala il Cagliari, Benevento-Ravenna pirotecnico!

L'Arezzo vola in Coppa Italia. La formazione di Bucchi inaugura la stagione aggiudicandosi il turno preliminare contro il Brescia di Corini. A decidere il match sono le reti di Arena (24' pt) e Tavernelli (38' st). Gli amaranto raggiungono così il Cagliari al primo turno. Avanza anche il Benevento, che risolve una gara pirotecnica contro il Ravenna imponendosi con il finale di 5-3. Gli uomini di Floro Flores inaugurano dunque al meglio la stagione dopo avere riconquistato la Serie B grazie al primo posto nel girone C. Al prossimo impegno di Coppa c'è la Fiorentina di Grosso. Arezzo e Benevento completano dunque il quadro del primo turno dopo le vittorie di Catania e Ascoli.