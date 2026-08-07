Le auto cinesi superano quelle italiane...in Italia

Il mercato automobilistico europeo è profondamente cambiato. Motivo di dissesto, ovviamente, sono sempre loro: i cinesi. Entrati prendendo a testate e distruggendo un ordine costituito, hanno raggiunto ogni Paese e si sono insediati con soldi, concessionari e decine di marchi. Il risultato è sconvolgente: nei primi sei mesi del 2026, le auto cinesi hanno raggiunto e superato le italiane.

Il sorpasso

La quota dei cinesi sul mercato domestico è del 14%. I "nostri" sono fermi al 13%. Una situazione che dovrebbe far riflettere e che sembra confermare un sospetto diffuso: in Italia si producono poche automobili, e troppo costose. L'assenza di una visione industriale e di una strategia di prodotto concreta, è ancora più evidente in Europa. I marchi italiani non superano mai il 2,7% (Germania) e toccano un minimo dello 0,52% nel Regno Unito. La marginalizzazione fuori dai confini, è totale.

Più forte

Non è una questione - solo - di senso di appartenenza. Chi sa offrire una migliore e maggiore offerta, vince. In Germania, i marchi locali valgono il 49% del mercato. Ma sono i primi per penetrazione anche in UK (24%), Italia (22%), Spagna (22%) e in altri 25 Paesi della UE. Dimostrando di essere gli unici ad avere una base di consenso molto trasversale. Grande prova di patriottismo in Francia: i brand francesi sono al 40%. Solida la fiducia nei giapponesi, che si confermano tra il 7% e il 16%, mentre i coreani sono attorno al 9%.



Dati: Felipe Munoz