MotoGP: a Bezzecchi il warmup mattutino al Mugello

Marco Bezzecchi (Aprilia) si è aggiudicato il warm up della classe Motogp del gran premio d'Italia di motociclismo all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Il romagnolo, leader del campionato, ha fatto registrare il miglior tempo con 1'45''374, davanti agli spagnoli Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marc Marquez (Ducati) e al piemontese Pecco Bagnaia (Ducati), staccati nell'ordine di soli 51, 156 e 202 millesimi. Gli altri contendenti al titolo, Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), rigorosamente in ordine di classifica generale, hanno ottenuto rispettivamente l'8/o e il 7/o tempo. Gli altri italiani, Franco Morbidelli (Ducati VR46), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Luca Marini (Honda) hanno fatto segnare nell'ordine l'11/o, il 12/o e il 20/o crono. Il via alla gara è fissato per le 14.