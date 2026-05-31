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Guardiola ct dell'Italia: l'apertura di Abodi e il retroscena sulla panchina inglese

Pep Guardiola ct dell'Italia? Le parole di Abodi si scontrano con l'indiscrezione dall'Inghilterra: lo spagnolo punta la panchina dei Tre Leoni

31 Mag 2026 - 10:00
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Pep Guardiola prossimo ct della Nazionale? Ne ha parlato anche Andrea Abodi: "Non è un sogno impossibile, è un allenatore importante, bisogna capire se voglia diventare uno straordinario selezionatore. Non è un tema di denaro, ma di ambizioni". Ma le parole del Ministro dello Sport rischiano di scontrarsi con le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra.

Guardiola vuole diventare ct?

 Secondo The Sun, l'ex allenatore del Manchester City avrebbe confidato agli amici più stretti di valutare un'avventura da commissario tecnico ma con in testa una nazionale ben precisa, proprio quella inglese. Voci che non faranno piacere a Thomas Tuchel, attuale ct dei Tre Leoni, proprio nei giorni prima dell'inizio dei Mondiali e con la prospettiva di restare in sella almeno sino a Euro 2028, visto che ha un contratto per ulteriori due anni.

Cos'ha detto Donnarumma su Guardiola?

 Anche Donnarumma, a cui è stato chiesto della possibilità di vedere Guardiola in azzurro, sembra allontanare l'ipotesi: "Quando ha lasciato il Manchester City ci ha detto che voleva fermarsi".

Addio Guardiola, il tributo dei tifosi del City. Pasillo de honor per Bernardo Silva

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