Guardiola ct dell'Italia: l'apertura di Abodi e il retroscena sulla panchina inglese

Pep Guardiola prossimo ct della Nazionale? Ne ha parlato anche Andrea Abodi: "Non è un sogno impossibile, è un allenatore importante, bisogna capire se voglia diventare uno straordinario selezionatore. Non è un tema di denaro, ma di ambizioni". Ma le parole del Ministro dello Sport rischiano di scontrarsi con le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra.