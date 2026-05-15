Jeep e Peugeot produrranno in Cina

Si stringe la collaborazione tra Stellantis e Dongfeng. I grandi gruppi europei sembrano ormai non poter fare a meno della Cina: per restare competitivi, garantirsi un accesso al primo mercato del mondo e rendere scalabili le nuove tecnologie. Antonio Filosa ha annunciato "La firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la partnership" tramite "la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati".

Insieme

Le parole del CEO non lasciano spazio ai dubbi: Stellantis produrrà automobili in Cina. La joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (Dpca) si occuperà di costruire - nel 2027 - due nuovi modelli Peugeot elettrici e ibridi plug-in. Questi non saranno destinati soltanto al mercato cinese, l'obiettivo è di esportarli in tutto il mondo. Destino simile per Jeep: dalle linee di Wuhan, usciranno due fuoristrada di nuova generazione. L'investimento si aggira attorno al miliardo di euro.

Altre novità

Non finisce qui. Filosa ha lasciato intendere che in futuro la collaborazione potrà ulteriormente ampliarsi: "Guardiamo con fiducia a questo progetto e a una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo". La Cina - dunque - potrebbe non essere l'unico orizzonte per Stellantis. Nelle ultime settimane si sono susseguite le indiscrezioni su possibili investimenti cinesi in Europa. Nel mirino ci sarebbero anche alcuni impianti italiani. Non è da escludere a priori una concessione d'uso o un passaggio di proprietà.