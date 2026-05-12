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Jake Paul usa le sue Ferrari per...l'idromassaggio

Lo youtuber e pugile si conferma il re delle provocazioni

di Redazione Drive Up
12 Mag 2026 - 09:16
© instagram

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Jake Paul non è nuovo a provocazioni, la sua ultima trovata ha raggiunto vette di assurdità difficili da superare. In un reel pubblicato su Instagram, il pugile e influencer ha mostrato come utilizzare le sue due Ferrari gialle — una 296 GTB e una SF90 Stradale — non per sfrecciare su pista, ma come improbabili "caldaie" per alimentare una vasca idromassaggio improvvisata.

Sfregio
L'operazione, documentata con il solito stile sopra le righe, ha visto le due supercar parcheggiate l'una accanto all'altra, collegate tramite un sistema di tubi che sfrutta il calore generato dai motori per riscaldare l'acqua della vasca. Parliamo di una potenza combinata che sfiora i 1.830 CV (830 per la 296 e 1.000 per la SF90), messi al servizio di un relax decisamente costoso. Vedere il V6 e il V8 di Maranello girare al minimo per ore, ha scatenato una tempesta di commenti di chi grida allo spreco.
Non un amante
Non è la prima volta che Paul "maltratta" i gioielli del Cavallino: già in passato era diventato virale per aver messo alla prova la resistenza di una 296 GTB appena ritirata con manovre al limite nel deserto. Questa volta, però, il contrasto tra l'ingegneria d'eccellenza italiana e l'uso "domestico" della tecnologia ibrida ha toccato un nervo scoperto per molti appassionati. Per Jake Paul, tuttavia, si tratta solo di un altro capitolo nella sua strategia di marketing basata sullo shock.

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