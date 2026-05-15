Inter-Verona, domenica 17 maggio la sfilata per lo scudetto: tragitto, orari e tappe

Da qui il tragitto lungo viale Caprilli, piazzale Lotto e poi direzione via Monte Rosa. Di seguito piazza Amendola, CityLife e piazza Buonarroti. Avanti poi sino a piazzale Cadorna e via Carducci, per entrare nel salotto cittadino in corso Magenta e via Meravigli. L’ultimo tratto sarà a quel punto per piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo trionfale in Duomo previsto per le 22.30/23. Il finale secondo consuetudine ormai rodata, con la squadra in tripudio affacciata sulla piazza dalla terrazza incastonata nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele.