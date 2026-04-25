Nuova Peugeot 408 si presenta con un'ampia scelta di motorizzazioni

Effetto WOW. In casa Peugeot definiscono così la nuova 408. Partiamo dalla cosa che colpisce al primo sguardo, il colore. Esordio per il Flare Green, un'esclusiva tonalità della carrozzeria con effetto cangiante: la vernice cambia sfumatura tra il verde profondo all'ombra e il giallo/oro sotto il sole. Quasi quattro metri e sette di lunghezza, si posiziona nel segmento C. Silhouette da fastback che strizza l'occhio ai Suv, con un'altezza da terra di circa 19 centimetri. L'i-Cockpit, il piacere di guida secondo Peugeot, resta una certezza. Volante compatto, quadro strumenti da dieci pollici, in linea di vista del conducente, schermo centrale delle stesse dimensioni, dotato di i-Toggles, cinque scorciatoie touch personalizzabili che permettono un accesso rapido alle impostazioni climatiche preferite, navigazione verso destinazioni frequenti, contatti telefonici, stazioni radio preferite e altro ancora. I nuovi tessuti arricchiscono un ambiente curato e spazioso, anche per chi siede dietro.

Ampia scelta di motori

Tre le motorizzazioni disponibili, tutte elettrificate. Ibrido puro con batteria a 48V che abbina un motore benzina da 145 CV (107 kW) a un cambio automatico elettrificato a doppia frizione a 6 marce. Ibrido plug-in 240 e-DCS7. Un gruppo motopropulsore, esclusivo della nuova Peugeot 408 che combina un motore benzina da 180 CV (132 kW) a un motore elettrico da 92 kW, abbinato al cambio e-DCS7 a doppia frizione a 7 marce. Autonomia elettrica urbana di 85 km in modalità 100% elettrica, 240 CV complessivi. Infine, la full electric, l'auto della nostra prova: batteria da 58,3 kWh, 213 CV e un'autonomia di 453 km nel ciclo misto WLTP. Tre livelli di rigenerazione della batteria durante la marcia, attivabili dalle palette dietro il volante.

