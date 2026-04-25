TEST DRIVE A MARSIGLIA

Nuova Peugeot 408 si presenta con un'ampia scelta di motorizzazioni

Motori tutti elettrificati, si può scegliere tra la ibrido puro, ibrido con la spina e versione 100% elettrica

di Lorenzo Candotti
25 Apr 2026 - 15:52
videovideo

Effetto WOW. In casa Peugeot definiscono così la nuova 408. Partiamo dalla cosa che colpisce al primo sguardo, il colore. Esordio per il Flare Green, un'esclusiva tonalità della carrozzeria con effetto cangiante: la vernice cambia sfumatura tra il verde profondo all'ombra e il giallo/oro sotto il sole. Quasi quattro metri e sette di lunghezza, si posiziona nel segmento C. Silhouette da fastback che strizza l'occhio ai Suv, con un'altezza da terra di circa 19 centimetri. L'i-Cockpit, il piacere di guida secondo Peugeot, resta una certezza. Volante compatto, quadro strumenti da dieci pollici, in linea di vista del conducente, schermo centrale delle stesse dimensioni, dotato di i-Toggles, cinque scorciatoie touch personalizzabili che permettono un accesso rapido alle impostazioni climatiche preferite, navigazione verso destinazioni frequenti, contatti telefonici, stazioni radio preferite e altro ancora. I nuovi tessuti arricchiscono un ambiente curato e spazioso, anche per chi siede dietro.
Ampia scelta di motori
Tre le motorizzazioni disponibili, tutte elettrificate. Ibrido puro con batteria a 48V che abbina un motore benzina da 145 CV (107 kW) a un cambio automatico elettrificato a doppia frizione a 6 marce. Ibrido plug-in 240 e-DCS7. Un gruppo motopropulsore, esclusivo della nuova Peugeot 408 che combina un motore benzina da 180 CV (132 kW) a un motore elettrico da 92 kW, abbinato al cambio e-DCS7 a doppia frizione a 7 marce. Autonomia elettrica urbana di 85 km in modalità 100% elettrica, 240 CV complessivi. Infine, la full electric, l'auto della nostra prova: batteria da 58,3 kWh, 213 CV e un'autonomia di 453 km nel ciclo misto WLTP. Tre livelli di rigenerazione della batteria durante la marcia, attivabili dalle palette dietro il volante.

Presentata la nuova Peugeot 408

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Novità estetiche
Esordio in casa Peugeot della scritta al posteriore illuminata. Ridisegnata la griglia frontale con loro illuminato e inserti anche questi illuminati. Linea accattivante, generose le dimensioni del bagagliaio. Si arriva fino a 536 litri, varia a seconda delle motorizzazioni.

 

peugeot
peugeot 408
test drive
prova
marsiglia

Ultimi video

01:32
WRC Rally di Spagna

WRC Rally di Spagna

02:32
R4 SRV PEUGEOT 408 MARSIGLIA SRV

La prova della Peugeot 408 a Marsiglia

00:50
Geronimo La Russa

Geronimo La Russa presenta il weekend ACI Sport a Imola

01:45
Tesla e IED, ecco la concept-car "TIME"

Tesla e IED, ecco la concept-car "TIME"

01:30
BMW R 1300 RT

BMW R 1300 RT

02:02
Leapmotor B10 REEV hybrid

Leapmotor B10 REEV hybrid

15:34
Puntata del 24 aprile

Puntata del 24 aprile

01:45
Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

02:22
Dallara MPS, la monoposto con un unico esemplare

Dallara MPS, la monoposto con un unico esemplare

00:56
Bugatti W16 Mistral Caroline, dove l'arte incontra l'hypercar

Bugatti W16 Mistral Caroline, dove l'arte incontra l'hypercar

01:50
Lancia Ypsilon Turbo 100, una citycar semplice e affidabile

Lancia Ypsilon Turbo 100, una citycar semplice e affidabile

02:02
Skoda Kodiaq PHEV, tanta tecnologia nell'abitacolo e piacere di guida

Skoda Kodiaq PHEV, tanta tecnologia nell'abitacolo e piacere di guida

01:52
Nuova Peugeot 208 GTi, un'elettrica dal carattere sportivo

Nuova Peugeot 208 GTi, un'elettrica dal carattere sportivo

02:30
Suzuki e Vitara, la prima 100% elettrica della casa giapponese

Suzuki e Vitara, la prima 100% elettrica della casa giapponese

01:44
L'Editoriale: Mercato dell'automotive, il ruolo dell'UE sarà fondamentale

L'Editoriale: Mercato dell'automotive, il ruolo dell'UE sarà fondamentale

01:32
WRC Rally di Spagna

WRC Rally di Spagna

I più visti di Drive Up

Una Lamborghini Urus unica

La Smart Fortwo è ufficialmente tornata

Da costa a costa: il record di velocità negli USA

A 15 anni restaura, da solo, una vecchia Porsche

Domenicali (F1) a gamba tesa: con le elettriche "problemi irrecuperabili"

Tutte le auto della Milano Design Week 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:19
Marquez: "Non potevo cadere... in un posto migliore". Bagnaia: "Finalmente un po' di fortuna"
16:15
"Irregolarità, errori di valutazione, assenza di meritocrazia", l'esposto di Rocca che ha dato il via all'inchiesta su Rocchi
16:04
Caos-pioggia a Jerez: Ducati fa doppietta con Marquez e Bagnaia
15:52
Nuova Peugeot 408 si presenta con un'ampia scelta di motorizzazioni
R4 SRV PEUGEOT 408 MARSIGLIA SRV
15:48
La prova della Peugeot 408 a Marsiglia