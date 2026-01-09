Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Salone di Bruxelles 2026

Nuova Peugeot 408: manifesto di stile e tecnologia

Il marchio francese aggiorna il suo SUV coupé e introduce un nuovo stile più monolitico e massiccio e una dotazione di contenuti di nuova generazione

di Ilaria Brugnotti
09 Gen 2026 - 09:29
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Avanguardia, modernità, linee fuori dagli schemi: in Peugeot lo chiamano “effetto wow” ed è la peculiarità della nuova 408, vera e propria portavoce dello stile e dell’appeal tutto francese della Casa del Leone. Fastback, o meglio suv di segmento C con quella che, per farla breve, è una vettura con la coda spiovente. Una linea che si fa portavoce di dinamismo, piacere di guida e comfort.

Presentata la nuova Peugeot 408

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Come una scultura
Design scolpito e valorizzato da alcuni dettagli inediti. A cominciare dalla scritta “Peugeot” illuminata, in stampatello sul portellone posteriore, per la prima volta su un modello della Casa francese. Tanta luce anche sul frontale, ridisegnato e contraddistinto da tre sottili strisce a LED inclinate e collegata a tutta larghezza da una linea (anch’essa a LED), posizionata sopra lo stemma del Leone che, guarda caso, è pure illuminato. A impreziosire lo “sguardo” della nuova 408 ci pensano, poi, la griglia nera con un sofisticato design 3D e il paraurti ridisegnato.
A tutto ibrido
Le motorizzazioni disponibili al lancio, previsto per la prossima primavera, sono all’insegna dell’elettrificazione. A cominciare da E-408, versione 100% elettrica da 213 CV con un’autonomia (secondo il ciclo combinato WLTP) di oltre 450 Km. 240 CV, invece, per Peugeot 408 ibrida plug-in che combina un motore benzina da 180 CV con uno elettrico da 93 kW, abbinato al cambio e-DCS7 a doppia frizione. A queste due opzioni, va ad aggiungersi anche una versione ibrida da 145 CV, con cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce. La batteria di Peugeot 408 Hybrid si ricarica in modo autonomo durante la guida, fornendo coppia extra in accelerazione e contribuendo, al tempo stesso, a mantenere consumi efficienti: in città può funzionare in modalità 100% elettrica per un massimo del 50% del tempo di guida.
Un salotto
Comfort tutto francese assicurato anche nell’abitacolo grazie alla cura nei dettagli e a materiali inediti per sedili e inserti. Un’esperienza di guida semplice, intuitiva e sempre connessa grazie agli aggiornamenti Over-the-air che consentono agli utenti di accedere agli ultimi sviluppi, senza recarsi in concessionaria. La nuova Peugeot 408 arriverà in primavera e potrà anche contare su una tonalità (flare green) tutta nuova della carrozzeria. Verde cangiante, a seconda della luce: “effetto wow” garantito.

Ti potrebbe interessare

salone di bruxelles
salone di bruxelles 2026
peugeot
peugeot 408

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Lewis Hamilton (prima che le vendesse)

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

Un marchio di aspirapolveri ha costruito una supercar

Il 70% delle auto sarà con motore a combustione anche dopo il 2035

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5
18:04
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5
10:17
Juve-Chiesa, Spalletti dice sì ma a una condizione: cosa vuole dal giocatore
09:59
Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale
09:59
L'edizione speciale Alfa Romeo firmata Luna Rossa
09:30
Lazio, Taylor fa le visite