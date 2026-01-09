Nuova Peugeot 408: manifesto di stile e tecnologia

Come una scultura

Design scolpito e valorizzato da alcuni dettagli inediti. A cominciare dalla scritta “Peugeot” illuminata, in stampatello sul portellone posteriore, per la prima volta su un modello della Casa francese. Tanta luce anche sul frontale, ridisegnato e contraddistinto da tre sottili strisce a LED inclinate e collegata a tutta larghezza da una linea (anch’essa a LED), posizionata sopra lo stemma del Leone che, guarda caso, è pure illuminato. A impreziosire lo “sguardo” della nuova 408 ci pensano, poi, la griglia nera con un sofisticato design 3D e il paraurti ridisegnato.

A tutto ibrido

Le motorizzazioni disponibili al lancio, previsto per la prossima primavera, sono all’insegna dell’elettrificazione. A cominciare da E-408, versione 100% elettrica da 213 CV con un’autonomia (secondo il ciclo combinato WLTP) di oltre 450 Km. 240 CV, invece, per Peugeot 408 ibrida plug-in che combina un motore benzina da 180 CV con uno elettrico da 93 kW, abbinato al cambio e-DCS7 a doppia frizione. A queste due opzioni, va ad aggiungersi anche una versione ibrida da 145 CV, con cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce. La batteria di Peugeot 408 Hybrid si ricarica in modo autonomo durante la guida, fornendo coppia extra in accelerazione e contribuendo, al tempo stesso, a mantenere consumi efficienti: in città può funzionare in modalità 100% elettrica per un massimo del 50% del tempo di guida.

Un salotto

Comfort tutto francese assicurato anche nell’abitacolo grazie alla cura nei dettagli e a materiali inediti per sedili e inserti. Un’esperienza di guida semplice, intuitiva e sempre connessa grazie agli aggiornamenti Over-the-air che consentono agli utenti di accedere agli ultimi sviluppi, senza recarsi in concessionaria. La nuova Peugeot 408 arriverà in primavera e potrà anche contare su una tonalità (flare green) tutta nuova della carrozzeria. Verde cangiante, a seconda della luce: “effetto wow” garantito.