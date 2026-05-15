Accordo fatto tra Lega Serie A e Prefettura: derby di Roma e corsa Champions domenica alle 12

Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni, in generale, ancora più complicati. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a cinque ore circa dalla finale degli Internazionali (che resterà alle 17), cui assisterà anche il Presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali.