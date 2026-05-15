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Accordo fatto tra Lega Serie A e Prefettura: derby di Roma e corsa Champions domenica alle 12

Le parti, su suggerimento del Tar, hanno raggiunto l'intesa: ecco come cambierà il calendario

15 Mag 2026 - 08:44
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Alla fine si è tornati indietro o quasi: la corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle ore 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del Tar, un accordo evitandosi, così, ulteriori code.

Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni, in generale, ancora più complicati. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a cinque ore circa dalla finale degli Internazionali (che resterà alle 17), cui assisterà anche il Presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. 

E d'altronde il Tar era stato chiaro: o decidete voi oggi o ci pensiamo noi domani. Messaggio che è evidentemente stato recepito dalle parti. 

IL COMUNICATO
In seguito all’invito formulato in data odierna dal Presidente del TAR del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell’incontro calcistico Roma-Lazio, si è riunito presso la Prefettura di Roma il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell’Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell’Amministratore delegato di Sport e Salute.

Nel corso della riunione, alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito l’impegno della Lega Calcio - Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo - in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale - è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio.

Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00.
I complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico presso la Questura, già convocato alle 17.30 di domani.

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