Guida una Mercedes per 185 km: gli costa 40 mila euro di tagliando

Possedere una delle 275 Mercedes-AMG One esistenti al mondo non è solo un privilegio per pochi collezionisti, ma un impegno finanziario che va ben oltre il prezzo d'acquisto milionario. Un recente caso mette in luce i costi di gestione folli di questa hypercar: un esemplare è stato sottoposto al primo tagliando dopo appena 185 km percorsi, e il conto finale lascia senza parole.

Esagerata

La fattura totale per il cosiddetto "Service A" ha raggiunto la cifra astronomica di 37.610 euro. Il dato più impressionante riguarda il tempo impiegato dai tecnici Mercedes: sono state necessarie 80 ore di lavoro per completare le operazioni. Considerando una tariffa oraria di 395 euro, la sola manodopera è costata circa 31.600 euro. Questo accade perché la AMG One non è una normale sportiva, ma una vettura che ospita un vero motore da Formula 1, la cui complessità richiede attenzioni estreme anche per le operazioni più semplici.

Su misura

Anche la lista dei materiali utilizzati sembra uscita da un listino prezzi per componenti aerospaziali. Per la sostituzione del filtro dell’aria sono stati necessari 1.872 euro, mentre il filtro dell’olio della trasmissione ha un costo di ben 2.300 euro. Perfino un elemento banale come il tappo di scarico dell'olio viene fatturato a 150 euro e il cambio olio motore costa 555 euro, quella che in questo contesto sembra quasi l'unica voce ragionevole del conto.