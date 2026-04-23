Scenari

In Italia il 90% delle auto resta parcheggiato

Durante le ore di punta, soltanto il 10% del totale dei veicoli circola contemporaneamente

di Redazione Drive Up
23 Apr 2026 - 14:49
© Ufficio Stampa

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Le città italiane sono sovraffollate di automobili. Nel nostro Paese, circolano un totale di 45 milioni di veicoli per 60 milioni di abitanti. Tuttavia, anche durante le ore di punta, il 90% di queste rimane parcheggiate e soltanto il 10% del totale circola contemporaneamente. Sono questi i dati pubblicati dalla divisione AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano.
Tanto spazio
A Milano, il 50% delle automobili occupa circa 5 milioni di metri quadrati e la maggior parte di queste non percorre più di 10 mila chilometri l'anno. Il traffico è un problema concreto, attuale e i ricercatori del Polimi propongono una soluzione futuristica. Il progetto Niulinx (nato all'interno del dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria) ha l'obiettivo di trasformare la mobilità del capoluogo attraverso un servizio di vetture a guida autonoma condivise. 
Niente auto private
La loro visione di del futuro eradica - di fatto - il possesso privato, delegandolo all'utilizzo in comune di uno stesso veicolo appartenente a una società. In questo modo (secondo loro) si ridurrà drasticamente il numero di vetture circolanti e le famiglie potranno mantenere in garage soltanto una macchina per nucleo. Sulla guida autonoma, gli esperti tranquillizzano: nei Paesi dove servizi di questo tipo sono già attivi, il tasso di incidentalità è inferiore del 90% rispetto alla guida umana.

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