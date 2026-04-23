Cagliari, rebus in attacco per la sfida con l'Atalanta

23 Apr 2026 - 16:00

Il Cagliari cerca un attaccante da affiancare a Sebastiano Esposito per trovare gol (nelle ultime dieci gare solo cinque reti) e punti per conquistare la salvezza. Lunedì 27 contro l'Atalanta all'Unipol Domus per un posto accanto all'ex Empoli, ci sono in lizza tre candidati: Borrelli, Kilicsoy e Belotti. Ancora out Pavoletti per un affaticamento al ginocchio, Pisacane scioglierà le riserve nei prossimi giorni. Borrelli ha giocato titolare nelle ultime sfide, mentre Kilicsoy, contro Cremonese e Inter, è rimasto in panchina tutta la partita. A sorpresa potrebbe spuntarla Belotti, anche se il Gallo, reduce dal grave infortunio al crociato, potrebbe avere sulle gambe 45/60 minuti. A centrocampo, Pisacane deve rinunciare ancora una volta a Mazzitelli, infortunato: questa volta il tecnico rossoblù potrebbe puntare su Deiola, Adopo e Gaetano. Con Sulemana e Folorunsho che partirebbero quindi dalla panchina. Dietro, invece, probabile conferma per il terzetto Zè Pedro, Mina, Rodriguez. Sulle corsie esterne conferme per l'ex Palestra - che rientrerà alla Dea a fine stagione (è in prestito secco) - e per Obert. Assenti sino a fine stagione Felici e Idrissi.

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