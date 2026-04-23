Atalanta: Hien recuperabile in difesa per la gara di Cagliari

Per il posticipo di campionato di lunedì 27 a Cagliari, l'Atalanta ha la possibilità di recuperare Isak Hien. Il difensore svedese, che si allena da solo sul campo dal 16 aprile, dovrebbe rientrare in gruppo in uno dei prossimi allenamenti a Zingonia, prima della partenza in aereo per la trasferta in Sardegna. Hien è indisponibile per l'infortunio nella semifinale playoff di qualificazioni mondiali della Svezia il 26 marzo scorso a Valencia con l'Ucraina, dove aveva riportato postumi distrattivi alla giunzione muscolo tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Ha saltato quindi il Lecce, la Juventus, la Roma e la Lazio nella semifinale di Coppa Italia. Al centro della difesa a tre dell'allenatore Raffaele Palladino potrebbe prendere il posto di Berat Djimsiti.