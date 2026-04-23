Cremonese, Giampaolo: "A Napoli via i cellulari dallo spogliatoio"

23 Apr 2026 - 15:55

"Abbiamo poco da perdere e quindi dobbiamo giocare una partita con leggerezza". Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo si presenta con idee chiare e un approccio pragmatico in vista della sfida al Maradona contro il Napoli, sottolineando come l'aspetto mentale sarà determinante. "La cosa che mi preoccupa di più è quando la squadra sente troppa pressione. A Napoli sappiamo di incontrare una squadra forte, con grandi talenti, che gioca in un modo particolare", spiega. Durante la settimana Giampaolo ha lavorato su possibili contromisure, senza però snaturare l'identità dei suoi: "Dobbiamo andare in campo liberi mentalmente, con la consapevolezza che ogni tappa può essere importante da qui alla fine del campionato". Il tecnico ha poi introdotto una novità significativa nella gestione dello spogliatoio: "Ho deciso di utilizzare una cesta dove tutti i giocatori depositano i cellulari prima degli allenamenti. Compreso il mio. Alla fine dell'attività li riprendiamo, ma in quel tempo devono parlarsi, creare un rapporto umano vero". Una scelta che nasce da una visione precisa: "I social sono la rovina del calcio moderno: mettono pressione e condizionano le prestazioni. Noi invece vogliamo costruire coesione". Anche per questo, in settimana, la squadra si è ritrovata a cena: "Abbiamo cercato di aumentare il feeling. Non ho mai avvertito problemi di spogliatoio: questi ragazzi lavorano tanto e con professionalità". Infine, lo sguardo torna alla gara: "A Napoli abbiamo un'occasione e dobbiamo provare a sfruttarla, con le nostre armi, sapendo di affrontare una squadra davvero molto forte".

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