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Audi e Renault premiate ai Car Design Awards

Nella cornice della Milano Design Week 2026, il premio assegnato per concept e prodotto di serie

di Redazione Drive Up
23 Apr 2026 - 15:49
© Ufficio Stampa

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Nella cornice dell'ADI Design Museum di Milano, la giuria internazionale del Car Design Award ha emesso i suoi verdetti per l'edizione 2026. Il premio, nato nel 1984 dalla storica rivista Auto&Design, ha celebrato le eccellenze capaci di reinterpretare il futuro dell'automobile attraverso tre categorie chiave: Concept, Production e Brand Design Language.
Il prototipo
La categoria Concept Cars ha visto il trionfo della Audi Concept C. La roadster, che segna il debutto del nuovo responsabile dello stile Massimo Frascella, ha convinto i giurati per la sua capacità di incarnare un ritorno all'essenzialità, definendo i canoni estetici che vedremo su ogni futura Audi. Sul podio dei prototipi sono salite anche la Genesis Magma GT, seconda, e la Citroën Elo, che ha chiuso al terzo posto.
Nostalgia
Tra le auto di produzione, la medaglia d’oro è andata alla nuova Renault Twingo. La piccola elettrica francese ha bissato il successo dei remake di Renault 5 e 4, riportando in auge le iconiche forme da monovolume che resero celebre la prima generazione. Una vittoria che conferma la forza del "retro-futurismo" nel mercato elettrico di massa. Alle sue spalle si sono piazzate la BMW iX3 e la Ferrari 849 Testarossa, capaci di coniugare altissime prestazioni e linguaggi formali di rottura.

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