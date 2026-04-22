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Tutte le auto della Milano Design Week 2026

Il Fuorisalone assume sempre di più i contorni di un evento dedicato anche ai veicoli

di Redazione Drive Up
22 Apr 2026 - 14:00
© Ufficio Stampa

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Il panorama automobilistico alla Milano Design Week 2026 si delinea come un viaggio tra estetica pura e innovazione tecnologica, trasformando la città in un palcoscenico per il futuro della mobilità. Hyundai cattura l'attenzione con il debutto mondiale della Ioniq 3, una hatchback elettrica dal piglio sportivo che introduce il linguaggio stilistico "Art of Steel".

Dalle elettriche alle super sportive: le auto della Milano Design Week

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Elettriche ma non solo
Spostandosi verso gli Archivi di Stato, Skoda propone un approccio multisensoriale con l'installazione "Ooooh, that’s EpiQ!", firmata dall'artista Ricardo Orts. Qui la protagonista è la Epiq, una B-SUV elettrica. La narrazione di Kia si sdoppia invece nel tema "Resonance of Opposites", distribuito su due location differenti. Al Museo della Permanente e al Salone dei Tessuti, dove debutta Vision Meta Turismo, al suo primo incontro con il grande pubblico.
Audi protagonista
Nel distretto di Brera, Audi occupa gli spazi di Portrait Milano con l'installazione architettonica "Origin". Oltre alla visione sul futuro, Audi espone la nuova RS 5, la sua prima ibrida plug-in ad alte prestazioni, e la monoposto F1 R26. Infine, Renault sceglie lo spazio rnlt di Corso Garibaldi per un'interpretazione poetica della mobilità urbana legata alla piccola Twingo elettrica. Il progetto, ideato dal designer Marcantonio, immerge la vettura in uno "stagno immaginario" fatto di riflessi e vegetazione.

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