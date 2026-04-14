Tecnologie

L'auto "civetta" che multa chi non paga il parcheggio

Si chiama Birba ed è attiva nella città Como, riesce a verificare in tempo reale fino a 1.500 auto

di Redazione Drive Up
14 Apr 2026 - 11:45
© Foto da web

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Arriva un nuovo spauracchio per i cittadini e i turisti che abitano e visitano Como. Il Comune ha dispiegato per le vie della città lacustre "Birba": una microcar completamente elettrica equipaggiata con il sistema Falco. Un dispositivo dotato di telecamera a infrarossi e in grado di "leggere" fino a 1.500 targhe in un'ora, controllando se la sosta su strisce blu o gialle è regolare. 
Multe in arrivo
Grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrato, riesce a verificare se le auto in sosta hanno pagato o meno il parcheggio (o se occupano "abusivamente" quello riservato ai residenti). Una volta rilevata l'infrazione, l'auto invia un alert agli ausiliari della sosta che si muovono a piedi per la città. Saranno poi loro a raggiungere le vetture segnalate somministrando la sanzione. Non è quindi "Birba" a multare: la sua funzione si limita a una comunicazione in tempo reale. 
Città sotto controllo
Chi teme per la propria privacy può star tranquillo. La microcar non fotografa (non ha un obiettivo) ma riprende attraverso l'infrarosso le auto parcheggiate. L'operatore alla guida non ha accesso ai dati inviati al sistema di verifica, che accerta se quella targa in quel momento risulta regolare con il pagamento. Fondamentalmente, l'auto circola per la città facendo una mappatura in tempo reale di quanti mezzi hanno pagato la sosta. L'autonomia è di circa 180 km, sufficienti per fare il giro dei parcheggi più volte. 

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