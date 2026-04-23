Liverpool, Curtis Jones ai margini: rinnovo improbabile, l'Inter ci pensa

Secondo quanto riporta il The Athletic, i Reds, dopo aver perso la scorsa estate Trent Alexander-Arnold a parametro zero, potrebbero dunque aprire alla cessione a giugno per provare a non sperperare un altro asset importante. Il prezzo del centrocampista inglese però, a sei mesi dalla possibilità di firmare con un'altra squadra, sarà per forza di cose a prezzo di saldo. L'Inter potrebbe dunque tornare all'assalto: in estate, con ogni probabilità, Frattesi e Mkhitaryan lasceranno Milano e la mediana nerazzurra potrebbe ridisegnarsi. In lista però non c'è solo l'inglese: anche Aleks Stankovic e Manu Kone sono nomi che trovano tanti consensi tra dirigenza e lato tecnico.