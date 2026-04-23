Liverpool, Curtis Jones ai margini: rinnovo improbabile, l'Inter ci pensa

Inter X Pink Floyd: la speciale iniziativa dei nerazzurri coinvolge squadra e San Siro
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Una pista nata nel mercato di gennaio potrebbe sbocciare definitivamente nella sessione estiva: Curtis Jones continua a trovare pochissimo con Slot al Liverpool e le possibilità che possa rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027 sono sempre meno. L'Inter, nella finestra di riparazione, l'aveva messo in cima alla lista degli acquisti in caso di partenza di Frattesi: il Liverpool però, a metà stagione, con tanti giocatori infortunati, non ha aperto alla partenza (i nerazzurri proponevano un prestito con diritto) di fatto bloccando anche la possibile cessione del centrocampista azzurro.
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Secondo quanto riporta il The Athletic, i Reds, dopo aver perso la scorsa estate Trent Alexander-Arnold a parametro zero, potrebbero dunque aprire alla cessione a giugno per provare a non sperperare un altro asset importante. Il prezzo del centrocampista inglese però, a sei mesi dalla possibilità di firmare con un'altra squadra, sarà per forza di cose a prezzo di saldo. L'Inter potrebbe dunque tornare all'assalto: in estate, con ogni probabilità, Frattesi e Mkhitaryan lasceranno Milano e la mediana nerazzurra potrebbe ridisegnarsi. In lista però non c'è solo l'inglese: anche Aleks Stankovic e Manu Kone sono nomi che trovano tanti consensi tra dirigenza e lato tecnico.