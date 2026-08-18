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Il ritorno di "Moby Dick"

La 911 GT2 "Flachbau RS" è stata realizzata su richiesta di un cliente

di Redazione Drive Up
18 Ago 2026 - 09:11
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Rispetto al campionato di Formula 1, la 24 ore di Le Mans è sempre stata una gara più imprevedibile e vivace. Questo non significa che l'atmosfera sia più rilassata: nella sua centenaria storia, vi hanno partecipato tutti, "dandosele" senza troppi complimenti. Porsche rimane una delle protagoniste indiscusse di quest'epopea, con vetture entrate nella leggenda anche per i loro soprannomi.

Porsche ha fatto rivivere la mitica "Moby Dick"

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Balena
Una delle più celebri è la "Moby Dick": per via della sua carrozzeria bianca e allungata, la 935/78 somigliava a una balena (e qual é il cetaceo più famoso di sempre?). Un'automobile da corsa indimenticabile, a cui un collezionista si è ispirato per realizzare una 911 GT2 RS unica. La "Flachbau RS" è un progetto su commissione che ha richiesto tre anni di lavoro da parte del programma di personalizzazione Porsche Sonderwunsch. La carrozzeria modificata riprende la linea slantnose (spiovente) all'anteriore.
Unica
La verniciatura "Grand Prix White" è stata sviluppata su misura, e contrasta con la fibra di carbonio a vista e altri dettagli in nero opaco. Non è soltanto una questione d'estetica: Porsche ha eseguito alcune modifiche tecniche affinché l'auto "perdesse" 32 kg rispetto alla GT2 RS di serie. La meccanica mantiene il motore 3.8 litri boxer, che continua a erogare 700 CV. La trazione è soltanto posteriore mentre la velocità massima è di 340 km/h. Il collaudo ha previsto 50 giri al Nurburgring. Non male per una balena.

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